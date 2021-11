Reklama

Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki dywidendy został ustalony 18 listopada br., a dzień wypłaty na 2 grudnia 2021 r.

"Wszystko wskazuje na to, że to będzie rekordowy dla Asbis rok, zarówno pod względem przychodów, jak i zysków. Nasze marże pozostają na historycznie wysokich poziomach, a my jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkie pojawiające się okazje rynkowe. Jesteśmy już w trakcie najbardziej intensywnego okresu dla naszej branży, czyli IV kw., który przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dlatego zdecydowaliśmy, że w tym roku wypłacimy dwukrotnie wyższą dywidendę zaliczkową niż rok wcześniej. Przy obecnym poziomie sprzedaży i rosnących zyskach nasza ostateczna dywidenda za 2021 r. może być rekordowo wysoka" - powiedział prezes Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)