"Mamy potencjał, by ten ambitny cel zrealizować pomimo pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, wpływającej również na działalność naszej firmy" - powiedział Piekarski, cytowany w komunikacie.

Vigo zwiększyło w III kwartale sprzedaż o 29%, do 16,7 mln zł, wypracowując 8 mln zł powtarzalnej EBITDA (pomniejszonej o rozliczenie dotacji) i 6,8 mln zł powtarzalnego zysku netto (pomniejszonego o podatek odroczony), odpowiednio o 53% i o 80% więcej niż przed rokiem. W okresie 9 miesięcy 2021 r. Vigo System zwiększyło sprzedaż o 10 mln zł, do rekordowych 49,2 mln zł, wypracowując 22,1 mln zł powtarzalnej EBITDA (wzrost o 31%) i 18,7 mln zł powtarzalnego zysku, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej, podano także.

"W III kwartale, jak i w okresie 9 miesięcy 2021 roku największą grupą odbiorców produktów Vigo System były firmy przemysłowe. Sprzedaż detektorów do zastosowań przemysłowych zwiększyła się w minionym kwartale o 38%, do 7,5 mln zł. Na drugim miejscu sprzedażowego podium uplasowały się detektory do zastosowań wojskowych, których sprzedaż zwiększyła się r/r o 25%, do 5,9 mln zł. Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów, uplasowały się detektory wykorzystywane w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa transportu, wartość sprzedaży których w III kwartale wyniosła 1,5 mln zł (wzrost o 34% r/r). Wzrostowi sprzedaży produktów Vigo System towarzyszy wysoka rentowności biznesu. Marża EBITDA Vigo System w III kwartale 2021 r. wyniosła blisko 48 %, a rentowność netto - blisko 41%, wobec odpowiednio 40% i 30% rok wcześniej" - czytamy także w komunikacie.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,45 mln zł w 2020 r.

