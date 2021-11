Vixa Games rozpoczyna publiczną ofertę 183 375 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, z której spółka chce pozyskać do 3 mln zł. Zapisy na akcje oferowane w ramach emisji akcji serii C odbędą się w dniach 15-29 listopada. Cenę emisyjną ustalono na 16,36 zł za jedną akcję, podała spółka.

Reklama W rozpoczętym właśnie IPO oferowanych jest 183 375 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, po cenie 16,36 zł za jedną akcję. Pozyskane od inwestorów środki, w większości zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier oraz dokończenie obecnych projektów z portfolio spółki. Chodzi m.in. o "The Crackpet Show", czyli kreskówkową gra z gatunku roguelite, oferującą rozgrywkę opartą na współpracy pomiędzy graczami, podano. "Z 'The Crackpet Show' wiążemy duże nadzieje. Promocyjne materiały z gry zostały wyświetlone ponad 5,4 mln razy. Stronę główną gry na platformie Steam odwiedziło 209 tys. unikalnych użytkowników. Aktualna Steam Wishlist gry wynosi ok. 20 tys. graczy. Jeszcze przed świętami, 16 grudnia, tytuł - w trybie wczesnego dostępu - trafi do sprzedaży w wersji na PC. Produkcja będzie dostępna w 10 wersjach językowych" - powiedział prezes Vixa Games Juliusz Mićko, cytowany w komunikacie. Wydawcą "The Crackpet Show" jest Ravenage. Budżet gry wynosi ok 1,5 mln zł. Vixa Games to niezależny producent gier, specjalizujący się w casualowych produkcjach z segmentu indie premium. Studio działa od 2016 roku. (ISBnews)