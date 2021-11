Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 14,04 mln zł wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 19,31 mln zł (marża 59,1%).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,66 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 7,74 mln zł rok wcześniej.

"Jestem bardzo zadowolony z wyników jakie uzyskaliśmy w III kwartale br. W największym stopniu wpływ na nie miała sprzedaż 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2', ponadto, dwie mocne premiery od United Label. Tylko w ostatnich miesiącach Grupa CI Games wydała trzy bardzo dobre gry i wszystkie z nich - w odniesieniu do skali inwestycji - odniosły istotny sukces komercyjny. To w oczywisty sposób daje dowód skuteczności strategii realizowanej przez CI Games" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

Koszty sprzedaży w III kw. br. wyniosły 4,2 mln zł i były mniejsze o 3,4 mln zł w porównaniu do poprzedniego kwartału. Większość kosztów marketingu została poniesiona przez spółkę w momencie premiery "SGWC2". W okresie od lipca do września br. koszty sprzedaży zawierały wydatki na marketing związany z premierą gier "Tails of Iron" oraz "Eldest Souls". We wrześniu br. CI Games zakończyła amortyzację gry "Sniper Ghost Warrior Contracts".

Obecnie kluczowymi projektami w grupie są "Lords of the Fallen 2", kolejna część snajperskiej serii oraz zapowiedziana niedawno gra z gatunku survival, za której produkcję odpowiada spółka BatFields. Na obecnie produkowane gry, w tym na "Lords of the Fallen 2" oraz następną odsłonę serii "Sniper Ghost Warrior", spółka wydała już 51 mln zł, podano także.

"Prace nad kolejnymi produktami przebiegają bardzo dobrze. Jestem szczególnie zadowolony z postępu prac nad 'Lords of the Fallen 2', naszego największego projektu. Nad grą pracuje obecnie największy i jednocześnie wyjątkowo doświadczony zespół. Już za kilka miesięcy rozpoczniemy dużą, globalną kampanię reklamową" - dodał Tymiński.

CI Games poinformowała także, że w przyszłości multiplayer będzie stanowić nieodzowny element każdej istotnej premiery. Tryb wieloosobowy ma być projektowany osobno dla poszczególnego projektu.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 26,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 81,88 mln zł w porównaniu z 34,78 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 48,87 mln zł wobec 20,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 24,35 mln zł wobec 6,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CI Games zatrudnia obecnie ponad 150 osób, w tym 125 deweloperów, co stanowi wzrost o 36% od początku 2021 r.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)