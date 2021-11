Reklama

"Przedmiotem umów jest dostawa na rzecz zamawiającego izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych, a ich realizacja nastąpi odpowiednio w okresie od połowy maja 2022 r. do końca października 2022 r. w zakresie części 1 oraz w okresie od kwietnia 2022 r. do końca sierpnia 2022 r. w zakresie części 2 ww. zadania inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje spółka, wynagrodzenie konsorcjum za wykonanie umowy nr 1 oraz umowy nr 2 wynosi odpowiednio ok. 186,3 mln zł netto, co stanowi 229,2 mln zł brutto oraz ok. 51,1 mln zł netto, co stanowi 62,8 mln zł brutto.

"Różnica w wartości złożonych przez konsorcjum ofert do wartości zawartych umów wynika z postanowień umownych dotyczących waloryzacji, zmienności kosztów zakupu i produkcji. Jednocześnie spółka informuje, że udział emitenta w wynagrodzeniu konsorcjum w związku z realizacją ww. umów wynikać będzie z faktycznego zaangażowania stron konsorcjum w poszczególne etapy przygotowania oraz realizacji dostaw, co w dalszym ciągu pozostaje w toku uzgodnień" - czytamy także.

Wcześniej tj. w czerwcu spółka poinformowała, że oferta konsorcjum Izostalu, Stalprofilu i Ferrum warta 186,4 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra. Z kolei oferta konsorcjum Izostalu i Ferrum warta 13,6 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania "Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice".

Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły 1,55 mld zł w 2020 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 551,4 mln zł w 2020 r.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)