Przychody TIM wzrosły o 22,6% r/r do 118,2 mln zł w listopadzie 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-listopad przychody wzrosły o 33,7% r/r do ok. 1,15 mld zł.

Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów osiągnęły 83,7 mln zł (+41,8% r/r). Przychody wygenerowane przez sprzedaż online wzrosły w porównaniu z 11 miesiącami 2020 r. o 35,7%, do 812,1 mln zł, podano. "Za nami trzy najlepsze miesiące nie tylko w 2021 roku, ale i w całej, już ponad 34-letniej historii TIM-u [...]. Jeszcze na początku bieżącego roku naszym celem było przekroczenie w danym miesiącu progu 100 mln zł przychodów. Od kilku miesięcy poprzeczka znajduje się wyżej - na poziomie około 120 mln zł. W listopadzie sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów wzrosła znacznie bardziej niż łączne przychody. To dla mnie powód do optymizmu, odzwierciedla bowiem dynamiczny rozwój sektora e-commerce w Polsce. TIM jako ekspert w e-commerce B2B od wielu lat korzysta z tego trendu. Wierzę, że nowa strategia rozwoju spółki pozwoli nam w przyszłości jeszcze lepiej korzystać ze stale rosnącej popularności sprzedaży online, która zapewnia nam stabilny wzrost przychodów ze sprzedaży" - powiedział prezes TIM Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie. TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 064,87 mln zł w 2020 r. (ISBnews)