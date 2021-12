Reklama

Pozyskane środki pozwolą spółce na zwiększenie rozpoznawalności autorskiej marki 'Twój Cel To', rozbudowę portfolio produktów Simple Day oraz ekspansję zagraniczną. Koordynatorem oferty akcji był Dom Maklerski INC. Inwestorzy objęli łącznie 313 728 akcji zwykłych na okaziciela serii B, po cenie emisyjnej 13,50 zł. W ramach transzy małych inwestorów przydzielonych zostało 11 465 akcji, a w transzy dużych inwestorów 302 263 akcji, podała spółka.

"Zgodnie z harmonogramem IPO dzisiaj tj. 21 grudnia dokonaliśmy przydziału oferowanych akcji. Pozyskaliśmy środki wystarczające, by zrealizować większość przyjętych celów emisyjnych. Tak jak wspominaliśmy podczas oferty, realizacja części z nich została już rozpoczęta. Aktualnie szykujemy się do uruchomienia dużej kampanii marketingowej marki Twój Cel To. W ostatnich kwartałach zwiększyliśmy również zakup surowców " - powiedział prezes Michał Karewicz, cytowany w komunikacie.

Simple Day SA to właściciel dwóch marek Twój Cel To oraz 4TheBest. Obie linie produktowe oferują produkty z segmentu suplementów diety.

Po trzech kwartałach 2021 roku firma odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 14 mln zł (wobec 12,7 mln zł rok wcześniej). Zysk netto od stycznia do września 2021 wyniósł 5 mln zł.

Simple Day to polski dystrybutor naturalnych suplementów diety, właściciel m.in. marki Twój Cel To, która oferuje szeroką paletę produktów wspomagających m.in. odchudzanie, regenerację organizmu czy uzupełnianie mikroelementów.

(ISBnews)