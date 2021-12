Asbis Enterprises wypracował skonsolidowane przychody na poziomie ok. 306 mln USD w listopadzie br., co oznacza wzrost o ok. 1%, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Reklama "Listopad tego roku był najlepszy pod względem przychodów w całej naszej historii. Udało nam się przebić zeszłoroczny listopad, który był wyjątkowo dobry i przerósł oczekiwania rynku. Biorąc pod uwagę fakt, że listopad ubiegłego roku był pod ogromnym wpływem popytu wywołanego pandemią, wynik z listopada 2021 r. uważamy za wyjątkowo dobry i przekraczający nasze oczekiwania. Wynik ten dowodzi też, że zbliżamy się do jednego z tegorocznych celów, jakim jest realizacja naszej podniesionej prognozy na poziomie przychodów. Wszystkie nasze spółki pracują na wysokich obrotach, co przełoży się na nasz końcowy wynik finansowy" - powiedział członek zarządu oraz dyrektor ds. relacji inwestorskich i ryzyka Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie. Dodał, że produktami, które zanotowały najwyższe wzrosty sprzedaży w listopadzie 2021 r. były akcesoria, dyski SSD oraz smartfony. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)