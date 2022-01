Reklama

Spółka złożyła prospekt do KNF w sierpniu ub.r. Przeniesieniu notowań na rynek podstawowy GPW nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji, podano.

"Niezwłocznie złożymy wniosek do zarządu GPW o przeniesienie notowań akcji BioMaxima na rynek podstawowy GPW i jeszcze w styczniu spodziewamy się debiutu na głównym parkiecie" - powiedział prezes BioMaximy Łukasz Urban, cytowany w komunikacie.

BioMaxima S.A. działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)