"Jesteśmy na ostatniej prostej procesu upublicznienia Sunday Energy na rynku NewConnect. Jednocześnie realizujemy nasze zobowiązanie z okresu emisji w formule pre-IPO w grudniu 2020 roku. Debiut pozwoli naszej spółce wzmocnić wiarygodność, rozpoznawalność i przejrzystość prowadzonego biznesu. Z drugiej strony zyskamy wycenę rynkową, uwzględniającą nasze perspektywy i długoterminowy potencjał wzrostu wartości" - skomentował prezes Michał Sochacki, cytowany w komunikacie.

Spółka złożyła dokument informacyjny w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,1 zł każda. W procesie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect spółkę wspiera INC w roli autoryzowanego doradcy. W grudniu 2020 roku Sunday Energy przeprowadził ofertę publiczną akcji serii B, pozyskując zakładaną kwotę 4 mln zł.

"Naszemu debiutowi nie będzie towarzyszyć emisja akcji - najbliższe plany rozwojowe chcemy finansować ze środków własnych i ewentualnie bankowych" - dodał Sochacki.

Działalność Sunday Energy opiera się na podstawowym filarze fotowoltaicznym i uzupełniającym, związanym z dodatkowymi usługami i produktami dot. OZE, tj. pompy ciepła, magazyny energii itd. W pierwszym obszarze kluczową częścią biznesu jest import i sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów rynku PV (m.in. inwertery, falowniki). Spółka zajmuje się także developmentem farm oraz rozwija nowe kierunki biznesowe, dotychczas niewystępujące powszechnie na polskim rynku.

(ISBnews)