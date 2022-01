"Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółkom:

- Radpol SA z siedzibą w Człuchowie - z dniem 4 lutego 2022 r.

- PGS Software SA z siedzibą we Wrocławiu - z dniem 25 stycznia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r.

PGS Software to spółka informatyczna oferująca usługi z dziedziny tworzenia oprogramowania oraz outsourcingu IT. Jej klienci to przede wszystkim zagraniczne przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich oraz Niemiec. Spółka była notowana od listopada 2008 r. na rynku NewConnect. W 2016 r. zadebiutowała na głównym rynku warszawskiej giełdy.

(ISBnews)