Asbis Enterprises wypracował skonsolidowane przychody na poziomie ok. 397 mln USD w grudniu ub.r., co oznacza wzrost o ok. 16%, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Reklama "Oficjalnie dołączyliśmy właśnie do prestiżowego grona spółek, które notują roczne przychody na poziomie 3 mld USD. To dla nas duże osiągnięcie, z którego wszyscy jesteśmy dumni. Miniony rok była dla nas nadzwyczajny. Odnotowaliśmy nie tylko rekordowe przychody, był to też rok wyjątkowy pod względem zyskowności. Umocniliśmy naszą obecność na wszystkich rynkach, na którym prowadzimy działalność, wszystkie linie produktowe znacznie urosły. Inwestujemy też aktywnie w alternatywne źródła przychodów, dywersyfikujemy przychody, dlatego czujemy się pewnie myśląc o przyszłości" - powiedział członek zarządu oraz dyrektor ds. relacji inwestorskich i ryzyka Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie. Dodał, że rok 2022 spółka rozpoczęła bardzo mocno i podchodzi do niego bardzo optymistycznie. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)