Asbis prowadzi swoją działalność dystrybucyjną z dwóch centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w Pradze oraz w Dubaju. Podwojenie powierzchni magazynowej centrum dystrybucyjnego w Pradze oznacza, że całkowita powierzchnia magazynowa centrów dystrybucyjnych Asbis wyniesie blisko 19 000 m2. Dodatkowo każda ze spółek zależnych Asbis posiada swoje powierzchnie magazynowe, zapewniające im ciągłość bieżących dostaw do klientów, podano.

"Asbis myśli pozytywnie nie tylko o 2022 roku, ale też przede wszystkim myśli perspektywicznie. Ostatnie lata pokazały nam, że branża IT rozwija się bardzo dynamicznie, a Asbis wykorzystuje ten rozwój do własnego wzrostu. Kolejne lata z pewnością będą kontynuacją tego trendu. Zapotrzebowanie na technologię stale rośnie, a Asbis zadba o to, aby dostarczać zarówno segmentowi korporacyjnemu, jak i klientom końcowym produkty, których potrzebują - na czas i w najbardziej efektywny sposób. To właśnie robiliśmy przez ostatnie 30 lat i to właśnie planujemy na najbliższe lata. Nasza inwestycja w większy obiekt jest solidnym dowodem na to, że firma weszła na inny poziom i będzie coraz silniejsza. Rozwój naszego centrum dystrybucyjnego w Pradze jest dla nas kluczowy z punktu widzenia dalszego rozwoju" - powiedział członek zarządu oraz dyrektor ds. relacji inwestorskich i ryzyka Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

W ramach podpisanej umowy znacząco wzrośnie również powierzchnia magazynowo-biurowa czeskiej spółki Asbis CZ, która wyniesie blisko 2 710 m2 (1 850 m2 obecnie), zakończono.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)