Prace nad prospektem są prowadzone wraz z Grupą INC.

Spółka zdecydowała się na rozpoczęcie prac nad prospektem właśnie teraz z uwagi na takie czynniki jak: skompletowanie silnego zespołu z kompetencjami umożliwiającymi porting produkcji na platformy konsolowe; przychody ze współpracy z francuskim wydawcą Nacon; przychodzi z działalności konsultanckiej; a także rozpoczęcie realizacji drugiego projektu, podano.

"Cieszę się, że Brave Lamb Studio zmierza w kierunku GPW. Od samego momentu założenia spółki chciałem stworzyć realnie funkcjonującą firmę z dużym zespołem developerskim, realizującym projekty wewnętrznie. Wierzę, że dzięki takim atutom, jak i globalnemu wydawcy tytułu, miejscem spółki jest główny parkiet, co dodatkowo potwierdzają dwie zamknięte rundy finansowania inwestorskiego" - powiedział członek zarządu i head of studio w Brave Lamb Studio Michał Dziwniel, cytowany w komunikacie.

Obecnie Brave Lamb Studio pracuje nad dwiema produkcjami. Pierwsza to "War Hospital" - strategia połączona z grą ekonomiczną i survivalową, polegająca na zarządzaniu polowym szpitalem podczas I wojny światowej. Partnerem wydawniczym tytułu jest francuski koncern Nacon. Gra przeznaczona jest na platformy PC, Xbox i PlayStation. Drugą produkcją studia jest "Enemy of the State" - kooperacyjna strzelanka w rzucie izometrycznym, inspirowana nowojorskim półświatkiem lat 20. ubiegłego wieku i cechująca się unikalnym stylem wizualnym z elementami art deco.

Brave Lamb Studio ogłosiła plany wejścia na GPW w 2021 r., realizując ofertę publiczną akcji na platformie CrowdConnect.pl z Domem Maklerskim INC. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na rozpoczęcie prac nad nowym projektem, przypomniano.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

