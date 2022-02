Zgodnie z przyjętymi celami, Grupa Wielton planuje osiągnąć w 2022 roku przychody ze sprzedaży na poziomie około 3,8 mld zł i wolumen sprzedaży - ok. 26 tys. szt., podała spółka. Planowana marża EBITDA to ok. 6%. Wielton planuje też zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r.

Reklama Reklama Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2022 roku oczekiwany jest na bezpiecznym poziomie około 2, podano w komunikacie. "Priorytetami Grupy Wielton na 2022 rok będzie utrzymanie bezpieczeństwa łańcucha dostaw w obliczu utrzymujących się ograniczeń w dostępności komponentów, realizacja planu inwestycyjnego na poziomie około 150 mln zł, realizacja ambitnego planu produkcyjnego oraz optymalne zarządzanie kapitałem pracującym i zasobami kadrowymi. Rok 2022 zgodnie z przyjętymi celami będzie rokiem wzmacniania pozycji Grupy Wielton na większości rynków. Zarząd spółki planuje również rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy przez spółkę z zysku netto osiągniętego za 2021 rok, przy czym wysokość rekomendowanej dywidendy zostanie uzgodniona w terminie późniejszym" - czytamy w komunikacie. Powyższe cele na rok 2022 zostały określone przy założeniu utrzymania się wysokich wolumenów i wzrostów na poziomie kilku procent rejestrowanych na większości rynków europejskich, obecności Grupy Wielton na nowym rynku - Hiszpanii oraz wdrożenia inicjatyw mających na celu poprawienie efektywności produkcji i procesów w celu zwiększenia poziomu marży, wskazano w materiale. Do najważniejszych czynników ryzyka na 2022 rok należą w ocenie spółki nadal silna presja utrzymania ciągłości dostaw komponentów, zmienność cen nośników energetycznych i surowców oraz trudności związane z pozyskaniem, utrzymaniem i kosztami kapitału ludzkiego. Dla osiągnięcia założonych celów istotna będzie także normalizacja stosunków polityczno-gospodarczych w Europie Wschodniej. "Zarząd spółki podtrzymuje zamiar ogłoszenia i wdrożenia nowej strategii rozwoju Grupy Wielton obejmującej perspektywę na lata 2022-2025. Ogłoszenie nowej strategii planowane jest na przełomie kwietnia i maja 2022 roku" - zapowiedziano także w komunikacie. Wielton podał wcześniej dziś, że według szacunkowych danych odnotował w 2021 r. 2 692 mln zł przychodów. Sprzedaż w ujęciu wolumenowym wyniosła 21 870 szt. Marża EBITDA wyniosła w ub.r. 5,1%, zaś dług netto sięgnął 350,7 mln zł (wskaźnik dług netto/EBITDA: 2,56). Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,82 mld zł w 2020 r. (ISBnews)