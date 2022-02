Reklama

"Rynek ICT będzie się dalej dynamicznie rozwijał, bo nie ma odwrotu od cyfryzacji. Nie wierzę w powrót do 'normalności' sprzed pandemii. Jeśli coś się w biznesie sprawdza i opłaca, to zostaje na dłużej. Dlatego będziemy kontynuować naszą strategię, chcąc być partnerem cyfryzacji dla kolejnych firm. To bez wątpienia model win-win. Na horyzoncie mamy też kolejne przejęcia spółek. Chodzi zwłaszcza o te, zajmujące się bezpieczeństwem IT i Big Data" - napisał na blogu korporacyjnym Jabczyński.

Wskazał, że przychody z ICT operator uzyskał dzięki gwałtownym zmianom i cyfryzacji rynku z powodu pandemii. Ponadmiliardowy przychód z ICT i wzrost o 18% r/r wynika z rosnącej pozycji wszystkich spółek Grupy Orange Polska - Integrated Solutions, BlueSoft i Craftware. Dwie ostatnie firmy zwiększyły przychody w ubiegłym roku o 27%, natomiast przychody IS przekroczyły 700 mln zł.

BlueSoft zostało nabyte przez grupę w kwietniu 2019 roku, a Craftware w grudniu 2020 roku. Pierwsza spółka zajmuje się rozwiązaniami chmurowymi, oprogramowaniem i aplikacjami. Druga specjalizuje się w rozwiązaniach CRM opartych na technologii Salesforce.Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

"Włączenie tych firm do grupy zdecydowanie poszerzyło nasze kompetencje IT. Planując rozwój nie mogliśmy jeszcze wiedzieć, że w wyniku pandemii transformacja cyfrowa przyspieszy o kilka lat. Wiele firm z dnia na dzień musiało zmienić swoje modele biznesowe i stawiać czoła nieoczekiwanym wyzwaniom. To była także próba dla nas, którą przeszliśmy wspólnie z naszymi klientami. Teraz za nami jest drugi rok 'nowej rzeczywistości', w której jeszcze lepiej staraliśmy się wykorzystywać kompetencje i synergie - Orange, Integrated Solutions, BlueSoft i Craftware. Wspieraliśmy rynek w dalszej cyfryzacji i automatyzacji. Rok 2021 był dodatkowo znacznie trudniejszy w zakresie integracji rozwiązań IT ze względu na globalny kryzys związany z dostępem do półprzewodników i opóźnieniami w dostawach sprzętu. Daliśmy sobie jednak radę, co potwierdzają nasze roczne wyniki" - wskazał rzecznik.

