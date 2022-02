Budimex ocenia, że wielkość portfela zamówień i wartość kontraktów spodziewanych do podpisania w najbliższych miesiącach - ok. 2 mld zł - zapewniają grupie w dużej mierze front robót do końca 2023 r., poinformował prezes Artur Popko.

Reklama "W 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 7 mld zł. Naszym priorytetem, niezmiennie, jest dbanie o rentowność portfela zamówień. W 'poczekalni' mamy kolejne zlecenia warte przeszło 2 mld zł. Na koniec grudnia 2021 roku wartość portfela zamówień osiągnęła poziom 13 mld zł" - napisał Popko w komentarzu do wyników za 2021 r. Reklama "Analizując poziom kontraktów, w 'poczekalni', które planujemy podpisać w najbliższych miesiącach, mamy w dużej mierze zabezpieczony front robót do końca 2023 roku, dlatego selektywnie podchodzimy do nowych ofert, rzetelnie i odpowiedzialnie kalkulując kosztorysy, szczególnie w otoczeniu dynamicznie zmieniających się cen" - dodał. Prezes wyjaśnił także, że niższy poziom kontraktacji w 2021 roku wynikał głównie z mniejszej liczby przetargów w segmencie budownictwa kolejowego. "Mamy nadzieję, że zmiana źródeł finansowania inwestycji kolejowych i nowo ogłoszone przetargi na początku 2022 roku zmienią zasadniczo tą sytuację" - podkreślił Popko. Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 12,97 mld zł na koniec 2021 roku w porównaniu do 12,72 mld zł na koniec 2020 r. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2021 wyniosła 7 mld zł w porównaniu do 8,98 mld zł w 2020. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)