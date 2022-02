Reklama

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2017 z dnia 4 października 2017 roku dotyczącego umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionEGFR pn. 'Rozwój leku biotechnologicznego poprzez opracowanie innowacyjnego przeciwciała monoklonalnego podklasy IgG1 o obniżonej zawartości niekorzystnych glikoform względem leku referencyjnego - skierowanego przeciwko EGFR' w ramach programu sektorowego: InnoNeuroPharm (konkurs 2/1.2/2017/POIR), Działania 1.2: 'Sektorowe programy B+R', finansowanego ze środków POIR 2014-2020, zarząd Mabion S.A. informuje o podjęciu decyzji w sprawie rezygnacji z dalszej realizacji projektu z uwagi na to, iż w ocenie zarządu dalsza realizacja projektu jest nieuzasadniona" - czytamy w komunikacie.

W związku z podjętą decyzją i zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie spółka złoży w najbliższym czasie do NCBR wniosek o płatność końcową wraz z informacją końcową z realizacji projektu. Zgodnie z umową wartość dofinansowania wynosiła ok. 28 mln zł, z czego do dnia dzisiejszego spółka złożyła do NCBR wnioski o płatność na wartość dofinansowania na poziomie ok. 4 mln zł. Ostateczny poziom otrzymanego dofinansowania zostanie określony przez NCBR po dokonaniu oceny złożonych przez spółkę między innymi wyżej wskazanych dokumentów, wskazano także.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

