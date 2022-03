Strategia BNP Paribas Bank Polska na lata 2022-2025 "GObeyond" zakłada m.in. osiągnięcie wskaźnika zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie ok. 12% oraz wskaźnika kosztów do dochodów - na max. 48% do 2025 r., podał bank. Strategia skupia się na rozwoju organicznym, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem.

"Pomimo iż zmienne otoczenie może mieć wpływ na wyniki finansowe grupy w przyszłości, to naszą ambicją jest osiągnięcie poniższych celów do 2025 r.: - Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE): ~12% - Wskaźnik kosztów do dochodów: max. 48% - Udział zrównoważonego finansowania: 10%" - czytamy w komunikacie. "Cele finansowe w niniejszym materiale odpowiadają ambicjom banku założonym w warunkach i otoczeniu przed wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie" - zaznaczono w prezentacji poświęconej strategii. W 2021 r. ROE banku (z wyłączeniem rezerw na ryzyko prawne kredytów CHF) wyniosło 9,9%, zaś wskaźnik C/I sięgnął 52,9%. "Głównym celem nowej strategii GObeyond na lata 2022-25 jest dalszy dynamiczny rozwój banku, który będzie instytucją działającą efektywnie, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi Klientami, będąc jednocześnie liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Strategia GObeyond, po wieloetapowym budowaniu skali poprzez akwizycje w poprzednich latach, skupia się na rozwoju organicznym, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem" - czytamy dalej w komunikacie. Strategia GObeyond jest oparta na 4 filarach: - together - zwiększenie zaangażowania pracowników i pełne wykorzystanie ich potencjału dzięki zmianie metod pracy i stworzeniu przyjaznego i różnorodnego środowiska pracy wspierającego rozwój - stronger - szeroko zakrojone zmiany technologiczne, optymalizacja procesów, zwiększenie wykorzystania potencjału posiadanych danych - positive - umacnianie pozycji lidera zrównoważonych finansów, redukcja własnego śladu węglowego, etyka w relacjach z klientami, wsparcie lokalnych społeczności - up - wzrost we wszystkich segmentach klientów poprzez dostarczanie atrakcyjnych produktów i rozwiązań, budowanie długoterminowych relacji z klientami i transformację modelu obsługi, wymieniono w materiale. BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r. (ISBnews)