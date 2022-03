Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 145,95 mln zł wobec 97,18 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 151,3 mln zł (46,7% więcej r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267,21 mln zł w 2021 r. wobec 178,46 mln zł rok wcześniej.

"Nasze wyniki są napędzane przez wzrost wolumenu i cen rynkowych przyjmowanych odpadów oraz atrakcyjne pod względem rentowności kontrakty na zagospodarowanie 'bomb ekologicznych'. Pozytywnie oceniamy zmiany zachodzące na rynku odpadów i dostrzegamy w nich szansę na umocnienie pozycji konkurencyjnej. Rynek gospodarowania odpadami w Polsce jest w fazie intensywnego rozwoju, a rysujące się przed nim perspektywy są bardzo obiecujące. Zakładamy wzrost przychodów w kolejnych okresach. Chcemy rosnąć zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. Prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami. Zawarcie umowy transakcyjnej jest realne w 2022/2023 r." - powiedział prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Istniejące i tworzone projekty rozporządzeń zakładają systematyczny wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, którą składowiska są zobowiązane odprowadzać od każdej tony przyjętych odpadów. To w konsekwencji istotnie przyczynia się do ograniczenia składowania odpadów i wzrostu popytu na usługi ich zagospodarowania świadczone przez Mo-Bruk. Opłata marszałkowska w 2021 r. wynosiła 276,21 zł za tonę odpadów, a w 2022 r. będzie to 285,6 zł, podano.

W 2021 r. firma zagospodarowała 262,8 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (136,1 tys. ton), produkcja paliwa alternatywnego (ponad 101,7 tys. ton) oraz spalenie odpadów niebezpiecznych i medycznych (25 tys. ton).

Na koniec grudnia 2021 r. grupa Mo-Bruk dysponowała 114,1 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,7, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 110,73 mln zł wobec 70,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 267,21 mln zł w 2021 r.

