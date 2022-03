Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,76 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,79 mln zł w 2021 r. wobec 13,37 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 roku spółka zwiększyła sprzedaż - do poziomu 15,8 mln zł, jak również poprawiła jej marżowość, dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Pozwoliło to Brand24 na wypracowanie 8,9 mln zł zysku na sprzedaży (+32%), oraz 1,2 mln zł zysku operacyjnego (wobec 200 tys. straty przed rokiem - nie uwzględniając wyceny programu motywacyjnego). Zysk netto spółki wyniósł w 2021 roku 264 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej miała ona ponad 1,3 mln zł straty. Tym samym cele programu opcyjnego dla uczestników MSOP zostały wykonane na poziomie 99% dla przychodów, oraz 100% na wyniku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wraz z końcem roku 2021 znacznej poprawie uległy kluczowe parametry operacyjne spółki. Główny wskaźnik MRR (miesięczne powtarzalne przychody) osiągnął w grudniu 2021 pułap 1,37 mln zł (wzrost o 24% rok do roku). Analogicznie do MRR zmienia się również ARR (Annual Run Rate), która w biznesach działających w modelu SaaS, pozwala przewidywać przyszłe przychody. ARR w Brand24 wzrósł z poziomu 13,5 mln zł na początku 2021 r. do 16,5 mln zł pod koniec roku, podano także.

Grudzień był pierwszym miesiącem, w którym spółka prowadziła sprzedaż na podstawie nowego cennika. Wraz z nim, ARPU na nowych klientach zagranicznych wzrosło z 92 USD na 133 USD. To wzrost o około 40%, który fundamentalnie polepsza ekonomikę modelu biznesowego Brand24. Znacznie wyższe ARPU to typowo niższy (długoterminowo) churn. A więc także większy średni przychód per klient (CLV). Poprawia się zatem istotnie stosunek średniego przychodu per klient do kosztu akwizycji klienta, czytamy dalej.

"Pozytywne efekty przebudowy cennika rozciągają się także na pierwsze miesiące 2022 roku. Proces podwyżek dla starych klientów przebiegł bardzo sprawnie. Wyższe ceny odbijają się wprawdzie na przyrostach liczby klientów netto, ale na przychodach, CHURN-ie i marży spółki efekt jest bardzo korzystny. O churnie mówimy oczywiście długoterminowo, bo w styczniu i lutym można oczekiwać podwyższonego churnu ze względu na podwyżkę cen" - skomentował prezes Michał Sadowski, cytowany w materiale.

"Efekty wprowadzenia nowego cennika przerosły nasze oczekiwania. Poprawiliśmy rentowność, ARPU (średni przychód per klient) oraz nasz kluczowy wskaźnik, czyli MRR. Warto podkreślić, że nowe plany cenowe wprowadziliśmy w grudniu 2021 - zatem dopiero w 2022 roku będziemy mogli pokazać jak bardzo wpływają na nasz biznes. Realizujemy konsekwentnie plan budowy grupy produktów dla marketingu i PR. Dynamicznie rosną przychody Custom Reports - nowego produktu analitycznego kierowanego do klientów, którzy nie mają czasu na korzystanie z Brand24 i chcą gotowych raportów. Pozyskaliśmy kolejnych dużych klientów, a przychody tego swoistego 'startupu' wewnątrz Brand24 rosną na tyle dynamicznie, że w nieodległej przyszłości zaczną wpływać na wyniki całej grupy i zaczniemy raportować jako oddzielną linię w naszych sprawozdaniach" - dodał Sadowski.

Zarząd Brand24 podkreśla, że rozwój produktów i narzędzi oferowanych przez spółkę, będzie skierowany na automatyzację procesów, co powinno zaowocować wyższą wydajnością i niższymi kosztami. Nowe produkty Brand24 takie jak Custom Reports są sprzedawane na ARPU i marży kilkunastokrotnie wyższych niż klasyczną wersję Brand24.

Równolegle, Brand24 pracuje m.in nad szerszym zastosowaniem algorytmów AI (sztucznej inteligencji) do optymalizacji istniejących i opracowania nowych produktów. Na ten cel spółka pozyskała w 2021 roku 3,8 mln zł dotacji z funduszy unijnych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 0,35 mln zł wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

