Konsorcjum Unibep, Budrex (spółka zależna Unibepu) oraz Value Engineering podpisało umowę na projekt i budowę obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 (na odcinku od istniejącej DK 19 do istniejącej DK 66) za 63,2 mln zł netto, z czego kwota ok. 49,9 mln zł netto przypada na Unibep, a ok. 11,8 mln zł netto stanowi wynagrodzenie Budreksu, podał Unibep.

Reklama "Zamawiającym jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji Inwestycji wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych)" - czytamy w komunikacie. W efekcie zawarcia przedmiotowej umowy szacowana wartość portfela Unibepu do realizacji w Oddziale Infrastruktury w II - IV kwartale 2022 r. i na lata kolejne wynosi ok. 900 mln zł, dodano. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r. (ISBnews)