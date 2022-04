Reklama

"W ostatnich dniach w ramach road-show odbyliśmy serię rozmów z inwestorami, w tym również inwestorami instytucyjnymi. Jesteśmy przekonani, że nasz unikalny model biznesowy i olbrzymi potencjał do wzrostu skali działania zostaną docenione przez rynek" - powiedział prezes Janusz Palikot, cytowany w komunikacie.

Na podstawie opublikowanego memorandum informacyjnego Manufaktura Piwa Wódki i Wina oferuje do 203 371 akcji nowej emisji serii K. Cena emisyjna oferowanych papierów została ustalona przez walne zgromadzenie na poziomie 54 zł, co oznacza że zakładane wpływy z oferty wyniosą blisko 11 mln zł. MPWiW zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii K w całości na kapitał obrotowy, przypomniano.

Zapisy na akcje zarówno w transzy małych inwestorów (TMI), jak i transzy dużych inwestorów (TDI) będą przyjmowane w okresie od 26 kwietnia do 10 maja br. Zapisy są prowadzone przez Dom Maklerski BOŚ, który jest koordynatorem oferty oraz Biuro Maklerskie mBanku, które zostało członkiem konsorcjum dystrybucyjnego.

Inwestorzy w ramach TMI mogą zapisać się na nie mniej niż 10 akcji oraz maksymalnie łącznie na nie więcej niż 15 000 akcji MPWiW (w jednej firmie inwestycyjnej). Do tego celu powinni zaangażować od 540 zł do 810 tys. zł. Inwestorzy w ramach TDI mogą zapisywać się na nie mniej niż 15 001 akcji oraz maksymalnie na liczbę akcji serii K zaoferowanych do objęcia w TDI.

Po dokonaniu przydziału planowanego na 13 maja br. i rejestracji podniesienia kapitałów w KRS, spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie swoich papierów do obrotu na rynku NewConnect. Intencją zarządu jest, aby akcje nowej emisji serii K oraz część akcji istniejących zadebiutowały na rynku regulowanym w II lub III kwartale 2022 r.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina tworzy holding alkoholowy z jakościowymi markami piwa regionalnego, konsolidując jednocześnie inne projekty alkoholowe.

