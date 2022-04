Reklama

"Jesteśmy przekonani, że wodór już dziś stanowi jeden z filarów toczącej się transformacji energetycznej, i z pewnością będzie również istotny dla przyszłych, zeroemisyjnych systemów energetycznych. Dzięki nowej technologii produkcji zielonego wodoru, zastosowanej w zakładzie w Százhalombatta, MOL stanie się jednym z najważniejszych graczy na rynku zielonej energii" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za segment downstream Gabriel Szabó, cytowany w komunikacie.

Plany MOL zakładają wykorzystanie zielonego wodoru na miejscu, w rafinerii Danube, w procesie produkcji paliw. Dzięki temu, sam proces, jak i produkt końcowy staną się bardziej ekologiczne, a ogólny ślad węglowy firmy ulegnie redukcji.

Dzięki zastosowaniu opracowanej przez amerykańską firmę Plug Power instalacji o mocy 10 MW, zakład będzie w stanie wytwarzać 1,6 tys. ton czystego, zeroemisyjnego wodoru rocznie. Jednocześnie, dzięki zastąpieniu obecnie stosowanych przez grupę procesów produkcji wodoru, opartych o gaz ziemny, fabryka pozwoli na redukcję emisji 25 tys. ton dwutlenku węgla, co stanowi ok. jedną szóstą całkowitych emisji MOL Group. Inwestycja ta wspiera więc zarówno dążenia MOL do osiągnięcia neutralności emisyjnej, jak i zapewnienia niezależności energetycznej naszego regionu, podkreślono także.

"Zielony wodór odpowiada na dwa kluczowe wyzwania, przed którymi stoi obecnie ludzkość - zmiany klimatyczne oraz niezależność energetyczna. Nasze możliwości w zakresie wprowadzania zielonego wodoru na bardziej tradycyjne rynki na całym świecie wydają się nieograniczone. Cieszymy się, że możemy zaprezentować naszą najnowszą technologię elektrolizy w należącej do MOL rafinerii Danube, aby wspólnie zrobić znaczący krok w kierunku sprostania tym istotnym wyzwaniom" - dodał COE Plug Power Andy Mash.

Amerykański Plug, dzięki swoimi rozwiązaniom wodorowym, oferuje prostą metodę wykorzystania zielonego wodoru w firmach, chcących prowadzić zrównoważone operacje i poprawiać własną efektywność energetyczną. Do końca 2022 r. możliwości produkcyjne Plug wyniosą 70 ton zielonego wodoru dziennie. Do roku 2028 globalna produkcja zielonego wodoru w instalacjach firmy ma sięgnąć 1000 TPD, wyjaśniono.

Produkcja zielonego wodoru stanowi integralną część zaktualizowanej strategii "Shape Tomorrow 2030+" MOL Group, skupiającej się na zrównoważonym rozwoju i w pełni dostosowanej do założeń Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach strategii, grupa przeznaczy łącznie 1 mld euro na nisko i zeroemisyjne technologie do roku 2025. Ponadto, MOL planuje redukcję emisji w ramach prowadzonych działań o 30 proc. do roku 2030 i skierowanie połowy środków inwestycyjnych na rozwój zrównoważonych projektów. Do roku 2050 firma planuje osiągnąć neutralność emisyjną, przypomniał MOL.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. W 2021 r. miał 19,61 mld USD przychodów.

