"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuca S.A. [...] zysk netto spółki wynoszący 158 872 057,91 zł, wypracowany w roku obrotowym 2021, postanawia przeznaczyć:

a) w części wynoszącej 50 653 463,50 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, w wysokości 11,5 zł brutto na jedną akcję,

b) w pozostałej części wynoszącej 108 218 594,41 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 9 maja, a termin wypłaty dywidendy na 17 maja, podano również.

W osobnej uchwale uregulowano kwestię zakupu akcji własnych.

"Upoważnia się zarząd spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, w tym między innymi do nabywania w terminie do 31 grudnia 2023 roku, nie więcej niż 95 000 sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, [...] za kwotę łączną nie wyższą niż 85 500 000 zł" - czytamy w uchwale.

Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji), cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 900 zł, podano również.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%.

