Zapisy potrwają od 13 czerwca do 12 lipca br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 15 lipca, podał podmiot pośredniczący Biuro Maklerskie Pekao.

"Cena oferowana w wezwaniu oznacza premię w wysokości 4,7% wobec ceny akcji Alumetal na zamknięciu sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania. […] Odpowiada ona łącznej cenie nabycia akcji w wysokości ok. 1 066 mln zł (ok. 232 mln euro), co implikuje wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) wynoszącą ok. 1 332 mln zł (ok. 290 mln euro), biorąc pod uwagę zaraportowany dług netto na koniec 2021 r. oraz zobowiązanie z tytułu uchwalonej dywidendy w wysokości 106 mln zł (ok. 23 mln euro), której termin wypłaty ustalony został na 27 lipca 2022 r. Dzięki tej transakcji Hydro wzmocni swoją pozycję w obszarze recyklingu w Europie i poszerzy ofertę produktów na rynku niskoemisyjnych stopów odlewniczych produkowanych na bazie złomu" - czytamy w komunikacie Grupy Norsk Hydro.

Zakończenie wezwania będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków zawartych w dokumencie wezwania, w tym uzyskania stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 66% wszystkich akcji będących w obrocie. Norsk Hydro zawarło porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej Alumetalu oraz wszystkimi członkami zarządu Alumetalu, posiadającymi łącznie 39% akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania.

"Zainteresowanie i oferta zakupu akcji Alumetal przez Norsk Hydro to docenienie 20-letniech efektów pracy i osiągnięć wszystkich pracowników naszej grupy. W tym okresie dynamicznie zwiększaliśmy sprzedaż i nasz udział w europejskim rynku wtórnych odlewniczych stopów aluminiowych. Stworzyliśmy najnowocześniejszą firmę w Europie wśród aluminium refiners, co zostało dostrzeżone przez jedną z najbardziej cenionych firm w przemyśle aluminiowym na świecie. Włączenie Grupy Alumetal w struktury Norsk Hydro powinno pozwolić na wymianę wiedzy i doświadczeń w celu dalszego wspólnego rozwoju" - powiedziała prezes Alumetalu Agnieszka Drzyżdżyk, cytowana w komunikacie spółki.

"Przejęcie Alumetal to ważny krok w realizacji naszej strategii w obszarze recyklingu. Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju firmy na przestrzeni lat oraz jakości produkcji, jej nowoczesnych aktywów, a także kompetencji kadry zarządzającej i pracowników. Z niecierpliwością czekamy na moment, gdy Alumetal dołączy do rodziny Hydro i połączymy siły, aby w nadchodzących latach stworzyć dla naszych klientów jeszcze lepszą ofertę niskoemisyjnego aluminium pochodzącego z recyklingu" - skomentował wiceprezes wykonawczy Hydro Aluminium Metal Eivind Kallevik, cytowany w komunikacie Norsk Hydro.

Grupa podkreśla, że ogłoszona dziś transakcja jest ważnym krokiem w realizacji celów wyznaczonych na 2025 r.

"Po przejęciu Alumetal, Hydro zwiększy wykorzystanie PCS o ok. 150 tysięcy ton rocznie, co wraz z niedawno ogłoszonymi projektami w obszarze recyklingu pozwoli Hydro sprostać ambicjom podwojenia wykorzystania PCS do 2025 r. Przejęcie zapewni Hydro roczny wzrost EBITDA o 47 mln euro, biorąc pod uwagę dane finansowe Alumetal za rok 2021" - czytamy w komunikacie.

Strategia Hydro do 2025 r. ma na celu wzmocnienie pozycji firmy na rynku niskoemisyjnego aluminium poprzez inwestycje w obszarze recyklingu. Celem strategicznym Hydro jest podwojenie do 2025 r. wolumenu poddawanego recyklingowi złomu poużytkowego (PCS - post-consumer scrap) oraz zwiększenie do 2025 r. rocznego zysku EBITDA w obszarze recyklingu o kwotę w przedziale od 0,7 do 1,1 mld koron norweskich (NOK). Zastosowanie PCS znacząco ogranicza ślad węglowy w porównaniu ze złomem poprodukcyjnym oraz aluminium pierwotnym.

Alumetal jest drugim co do wielkości producentem aluminiowych stopów odlewniczych w Europie, o zdolnościach produkcyjnych wynoszących 275 tysięcy ton rocznie, posiadającym trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty głównie w Europie, a największą grupę jej klientów stanowią odbiorcy z sektora motoryzacyjnego. Alumetal ma również doświadczenie w przetwarzaniu złomu poużytkowego (PCS) i buduje obecnie nową linię sortowniczą najnowszej generacji.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce, która angażuje się w działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne w wartościowe produkty dla ludzi i przedsiębiorstw, tworząc bezpieczne miejsce pracy dla 30 tysięcy pracowników w ponad 140 lokalizacjach w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

