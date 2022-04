Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 6,42 mln zł wobec 8,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 9,21 mln zł wobec 11,57 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,54 mln zł w 2021 r. wobec 103,92 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 r. przychody operacyjne Grupy K2 wzrosły ponownie, tym razem o 13%, do najwyższego w naszej historii poziomu 75 mln zł przychodów operacyjnych (przy prawie 124 mln zł przychodów ogółem). Liderem wzrostów grupy był nasz największy biznes - software house Fabrity, którego przychody operacyjne zwiększyły się o 19% i przekroczyły 35 mln zł. Operator chmury publicznej Oktawave urósł o blisko 12% do ponad 18 mln zł. Dla PerfectBot, naszego najmłodszego biznesu, wzrost przychodów w ujęciu procentowym był trzycyfrowy, a kamieniem milowym było osiągnięcie 1 mln zł rocznego przychodu powtarzalnego (ARR). Tylko naszym biznesom marketingowym (K2 Create i K2 Precise) nie udało się zwiększyć skali" - napisał prezes Paweł Wujec w liście do akcjonariuszy.

"Pomimo wzrostu przychodów, zyski grupy były w 2021 roku nieznacznie niższe niż w rekordowym 2020 roku. Na poziomie skorygowanego wyniku EBITDA o 1,5 mln zł (-11%), natomiast na poziomie zysku netto o 0,4 mln zł (-7%)" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 1,99 mln zł wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 106,55 mln zł w 2021 roku.

(ISBnews)