Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników to m.in.:

- Wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą deeskaluje począwszy od maja 2022,

- Nie będzie kolejnych ataków przez Rosję na inne kraje działalności Asbis,

- Nie będzie kolejnych sankcji na kraje, w których Asbis prowadzi działalność,

- Nie wystąpią kolejne blokady, które mogą doprowadzić do zamknięcia sklepów detalicznych oraz znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich,

- Sytuacja polityczna na rynkach niezaangażowanych w wojnę na Ukrainie, nie ulegnie pogorszeniu, a sytuacja finansowa na tych rynkach będzie stabilna,

- Nie wystąpi znaczący spadek popytu lub podaży na produkty IT,

- Nie ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa na głównych rynkach Asbis w Kazachstanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Słowacji, w porównaniu z 2021 rokiem, wymieniono w komunikacie.

Kolejne założenia to m.in. to, iż segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2021 roku, na rynkach, na których działa Asbis, oraz że nie wystąpią znaczące problemy z dostępnością poszczególnych komponentów IT.

"Po rekordowym dla nas 2021 roku Asbis wszedł w 2022 rok bardzo silny, z planami dalszego wzrostu i rozwoju. Musieliśmy jednak zrewidować nasze oczekiwania i dostosować działalność w obecnej sytuacji geopolitycznej. Przewidujemy, że 2022 rok, będzie kolejnym rokiem koncentracji Asbis na zyskowności, nie na przychodach. Wojna w Ukrainie oraz trudności z prowadzeniem działalności na rynkach objętych konfliktem utwierdziły nas w przekonaniu, że silne spółki, które posiadają gotówkę oraz są elastyczne w działaniu przetrwają nawet najtrudniejsze kryzysy. Do takiej właśnie kategorii zalicza się Asbis" - powiedział wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

Dodał, że Asbis podtrzymuje deklarację dzielenia się zyskami z akcjonariuszami.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,08 mld USD w 2021 r.

(ISBnews)