Szacowany wynik na poziomie EBITDA wyniósł w I kw. br. -6,9 mln zł wobec -5 mln zł rok wcześniej, podano.

"Wchodzimy w bardzo gorący dla naszej branży okres - globalny kryzys bezpieczeństwa, konieczność przebudowy łańcuchów dostaw w wielu gałęziach gospodarki, rozpoczynający się prawdopodobnie nowy wyścig zbrojeń - wszystko to skokowo zwiększa zapotrzebowanie na sprawną analizę dużych ilości danych. Widzimy rosnące zainteresowanie zarówno ze strony podmiotów rządowych, jak i prywatnych, co może przełożyć się na ciekawe możliwości biznesowe w kolejnych kwartałach. Udało nam się już udowodnić, że mamy najwyższej klasy produkt i jesteśmy w stanie konkurować nim na globalnym rynku, szykujemy się więc na nowe wyzwania i kolejną fazę wzrostów" - powiedział prezes DataWalk Paweł Wieczyński, cytowany w komunikacie.

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej grupy w I kw. 2022 r. miały:

i) wzrost przychodów ze sprzedaży grupy wynoszący 717 tys. zł.

ii) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności członków zespołów: wdrożeniowego, programistycznego i sprzedażowego, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową, wynoszący 2 373 tys. zł, wymieniono.

"Spadek dynamiki wzrostu przychodów w I kw. to zupełnie naturalna sprawa w naszym modelu biznesowym, wynika to z cyklu inwestycyjnego u naszych klientów, którego szczyt przypada na końcówkę roku. Z kolei I kw. to standardowo czas rozpoczynania rozmów handlowych, tworzenia harmonogramów wykorzystania tegorocznych budżetów, uruchamiania projektów pilotażowych itp. Wzrost kosztów to przede wszystkim inwestycja w dalszy rozwój - przyspieszyliśmy skalowanie zasobów ludzkich oraz inwestujemy w infrastrukturę. Jesteśmy obecnie na ostatniej prostej realizacji trzeciego etapu naszej długoterminowej strategii rozwoju biznesu, wszystkie jej założenia zrealizowaliśmy zgodnie z planem, czas więc uzbroić się na kolejny etap" - dodał Wieczyński.

Pełne sprawozdanie finansowe za I kw. 2022 roku zostanie opublikowane 24 maja.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)