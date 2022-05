Reklama

"Dane skonsolidowane bez ujęcia spółki zależnej Oktawave S.A., która została zaklasyfikowana jako grupa aktywów przeznaczonych do zbycia:

Dane za I kwartał 2022 roku wobec I kwartału 2021 roku:

* Przychody ze sprzedaży usług: 31,3 mln zł wobec 28,2 mln zł (wzrost o 3,1 mln zł, +11%);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT): 1,6 mln zł wobec 2 mln zł (spadek o 0,4 mln zł);

* EBITDA: 2,3 mln zł wobec 2,7 mln zł (spadek o 0,4 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Wstępne skonsolidowane wyniki za okres styczeń-marzec 2022 roku Grupy K2 (z konsolidacją pełną Oktawave) wskazują na wzrost sprzedaży o 12% r/r, tj. o 3,9 mln zł, do poziomu blisko 36,1 mln zł, co jest najwyższym poziomem w historii grupy w okresie I kw. Przychody operacyjne zwiększyły się o 15,6% r/r, osiągając kwotę blisko 21 mln zł, co jest również najwyższym rezultatem w historii grupy za okres I kw., podano także.

Segmenty technologiczne Grupy - Software i Cloud - osiągnęły w I kw. 2022 roku kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży. I kwartał w segmencie Software zakończył się obniżeniem wyników w ujęciu r/r, jednak z perspektywą ich poprawy w kolejnych kwartałach br. Widoczna jest poprawa wyników w spółce Oktawave.

"Zarówno w roku 2021, jak również w roku 2022 zastosowanie MSSF16 wpłynęło w I kw. na wynik EBITDA poprzez zwiększenie amortyzacji o kwotę około 0,6 mln zł" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie okresowym grupy kapitałowej K2 Holding za I kwartał 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 26 maja 2022 r.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 106,55 mln zł w 2021 roku.

(ISBnews)