Zysk operacyjny wyniósł 144,16 mln zł wobec 39,38 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 146,8 mln zł wobec 42,58 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) na poziomie 85,1 mln zł w I kwartale 2022 r., oznacza wynik wyższy od całej ubiegłorocznej EBITDA skorygowanej, która wyniosła w 2021 r. 70,6 mln zł. Oznacza to również wzrost o około 200% w stosunku do wyniku osiągniętego w I kwartale 2021 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 371,25 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 1 572,32 mln zł rok wcześniej.

"Za nami okres, który przebiegł pod znakiem bezprecedensowej zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę, co z kolei przełożyło się na rozchwianie niemalże wszystkich światowych rynków i gałęzi gospodarki. Dzięki naszej elastyczności, sprawności działania i wieloletniemu doświadczeniu w różnych warunkach rynkowych, mimo wymagającego otoczenia udało nam się wypracować w I kwartale 2022 r. wyniki na rekordowym poziomie. Było to możliwe dzięki umiejętnemu wykorzystaniu okazji rynkowych, jakie dawały gwałtowne zmiany cen paliw przy wzmożonym popycie, co przełożyło się z kolei na dynamiczny wzrost marż na sprzedaży paliw, biopaliw i gazu płynnego LPG. Tylko segment LPG wypracował wynik EBITDA ponad pięciokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - skomentował prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Na wyniki za I kwartał 2022 r. pozytywnie wpłynęły segmenty oleju napędowego i biopaliw, LPG oraz energii elektrycznej (wynik Tradea). Negatywny wpływ na wyniki miał segment fotowoltaiki oraz stacje AVIA na Ukrainie.

"Główna korekta do wyniku EBITDA za I kwartał 2022 r. to realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę Tradea, na poziomie 21,5 mln zł. Wpływ miały również wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi" - czytamy w komunikacie.

EBITDA skorygowana w segmencie oleju napędowego i biopaliw osiągnęła poziom 48,3 mln zł i była wyższa o około 119% r/r. Segment LPG wypracował wynik EBITDA na poziomie 17,4 mln zł, tym samym wyższy niż EBITDA tego biznesu w całym 2021 r. oraz o około 420% wyższy niż I kwartale 2021 r., podano także.

"Grupa Unimot konsekwentnie rozwija segment stacji paliw i dzięki temu notuje sukcesywne wzrosty sprzedaży paliw na stacjach. EBITDA w tym segmencie za I kwartał 2022 r. wyniosła 1,4 mln zł w stosunku do ujemnego wyniku na poziomie -0,3 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. W I kwartale 2022 r. Grupa Unimot odnotowała rekordowe wyniki sprzedanego wolumenu na stacjach paliw Avia - przekroczony został wolumen sprzedaży 50 mln litrów i zamiarem Grupy Unimot jest utrzymanie go na poziomie 20 mln litrów miesięcznie. W I kwartale Grupa uruchomiła także swój program flotowy Avia Card dla klientów biznesowych i docelowo oczekuje co najmniej 20% udziału sprzedaży za pomocą karty flotowej w wolumenie całkowitym stacji" - napisano też w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 110,69 mln zł wobec 29,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

(ISBnews)