Strata operacyjna wyniosła 7,4 mln zł wobec 5,38 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła odpowiednio: 6,76 mln zł wobec 5,03 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,18 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 3,47 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze kwartały każdego roku na rynku enterprise software tradycyjnie skupiają się na inicjowaniu procesów sprzedażowych, planowaniu projektów przewidzianych na obecny rok oraz inwestycjach nakierowanych na zwiększanie przepustowości biznesu. Zwykle na naszym etapie rozwoju przekłada się to zarówno na istotny wzrost kosztów, jak i niewielkie rozpoznanie przychodów, stanowiących zwyczajowo około 5-10% sprzedaży w danym roku. W pierwszym kwartale 2022 poświęciliśmy dużo energii na zwiększenie zatrudnienia i przygotowanie do kolejnego etapu naszego rozwoju, czego przykładem jest znaczny wzrost naszych zasobów głównie w zespole System Engineering, co powoli zaczyna pozytywnie wpływać na naszą działalność i będzie miało większy wpływ na procesy go-to-market w drugiej połowie 2022 roku" - napisał prezes Paweł Wieczyński w liście do akcjonariuszy.

"Nasz model biznesowy wymaga znacznych inwestycji i skalowania na 12-24 miesięcy przed oczekiwanym wzrostem przychodów, nie wspominając o znaczących, wieloletnich inwestycjach w obszarach takich jak rozwój produktu. Nadrabiamy zaległości w stosunku do wcześniej odroczonych inwestycji i chociaż niektóre korzyści są już widoczne, spodziewamy się, że będzie to napędzać głównie nasz wzrost w 2023 roku i później" - dodał.

Prezes wskazał też, że ostatnie 50 lat cykli na rynku enterprise software pokazuje, że kryzysy i poważne spowolnienia gospodarcze są tylko tymczasowe i nie mają większego wpływu na trendy długoterminowe.

"Mamy szczęście, że jesteśmy dobrze spozycjonowani wobec trendu w obszarze Graph Analytics, dlatego nadal inwestujemy i spodziewamy się znacznego rozwoju biznesu w kolejnych latach" - podsumował Wieczyński.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 7,22 mln zł wobec 4,77 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)