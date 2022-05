"Optymizm, który panował na warszawskim parkiecie na początku środowych notowań został szybko zgaszony za sprawą słabości rynków bazowych. Stronie podażowej, przy niskich obrotach jakie dzisiaj zanotowaliśmy, nie udało się jednak znacząco zepchnąć indeksu WIG20 poniżej poziomu 1.800 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk DM BPS, Artur Wizner.

W ocenie analityka, jest to związane z coraz bliższą perspektywą uruchomienia środków z KPO.

"Inwestorzy nie spieszą się z wyprzedawaniem akcji prawdopodobnie uważając, że środki te na tyle pobudzą polską gospodarkę, iż uniknie ona spodziewanego na rynkach światowych spowolnienia, co przełoży się na impuls wzrostowy na warszawskim parkiecie" – dodał analityk.

Jego zdaniem, poziomem obrony dla scenariusza wzrostowego są minima z początku maja br.

"Na środowej sesji trudno było wskazać jakiś sektor, który znalazłby się jakoś szczególnie na +celowniku+ kupujących czy sprzedających. Można jednak zwrócić uwagę na CD Projekt, który kontynuuje trend spadkowy, a jego kurs zmierza w kierunku 100 zł czyli minimów z początku 2018 roku" – powiedział analityk DM BPS.

WIG20 zakończył środowe notowania spadkiem o 0,8 proc. do 1.796,58 pkt., a WIG zniżkował o 0,61 proc. do 56.167,94 pkt. Stracił także reprezentujący średnie spółki mWIG40, który poszedł w dół o 0,4 proc. do 4.299,98 pkt. W okolicach poziomu odniesienia, na 0,06 proc. plusie zamknął się sWIG80 kończąc notowania na poziomie 17.906,53 pkt.

Obroty na szerokim rynku były bardzo małe i wyniosły 0,774 mld zł, z tego 0,639 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje, choć na początku sesji indeksy zniżkowały. W tym okresie DAX rósł o 0,94 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował o 1,05 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 0,53 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł o 0,75 proc., S&P500 szedł w górę o 0,61 proc., a DJI zyskiwał 0,42 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskały 4 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Motoryzacja (1,44 proc.), WIG-Media (0,87 proc.) oraz WIG-Paliwa (0,63 proc.).

Najmocniej straciły WIG-Spożywczy (-2,08 proc.), WIG-Energetyka (-2,04 proc.) oraz WIG-Leki (-1,74 proc.).

Spośród blue chipów w gronie liderów z połowy sesji utrzymały się akcje PGNiG, których kurs wzrósł 1,9 proc. do 6,218 zł.

Najwięcej w WIG20, dzięki mocnej drugiej części notowań, zyskały natomiast akcje Lotosu, które poszły w górę o 2,71 proc. do 67,38 zł. W okolicach poziomów z połowy sesji zakończył notowania PKN Orlen, którego kurs poszedł w dół o 0,53 proc. do 71,34 zł.

W czasie sesji PKN poinformował, iż walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 3,50 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2021 rok.

Mocną drugą część notowań miały akcje CCC, których kurs zamknął się na 2,45 proc. plusie na poziomie 46,8 zł. Po sesji spółka opublikowała raport kwartalny za I kw. 2022/23, zgodnie z którym w tym okresie miała 208,6 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 185,9 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej. Dodatkowo w raporcie kwartalnym CCC poinformowało, iż sprzedało spółkę zależną w Rosji, która prowadziła 39 sklepów. Spółka została zbyta po dniu bilansowym.

W gronie liderów wzrostów na zamknięcie sesji były także akcje Asseco Poland (1,41 proc.), którego WZA zdecydowało o wypłacie 279 mln zł dywidendy z zysku netto za 2021 rok, co daje 3,36 zł dywidendy na jedną akcję.

Najmocniejszym z wchodzących do WIG20 banków był natomiast mBank, którego kurs poszedł w górę o 1,44 proc. do 267,2 zł.

W okolicach poziomu odniesienia, na poziomie 22,04 zł zakończyły środową sesję akcje Cyfrowego Polsatu, którego kurs od października 2021 znajduje się w silnym trendzie spadkowym i w tym czasie stracił ponad 41 proc., ustanawiając w ubiegłym tygodniu 52-tygodniowe minima.

W czasie sesji spółka poinformowała, iż zarząd Cyfrowego Polsatu zdecydował o nabyciu od spółki Embud 2 łącznie 13.067.138 akcji własnych, reprezentujących ok. 2,04 proc. kapitału zakładowego. Akcje mają zostać nabyte za cenę nie wyższą niż 22,28 zł w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym.

16 maja Cyfrowy Polsat poinformował, że postanowił o kontynuacji skupu akcji własnych. Wraz z Reddev Investments Ltd. i Tobe Investments Group Ltd. spółka chciała skupić do 35 mln akcji własnych. 23 maja br. spółka podała, że według wstępnych danych przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie do sprzedaży było 9.295.397 akcji.

Najsłabszym składnikiem WIG20 na zamknięciu środowej sesji były akcje PGE, których kurs spadł o 4,13 proc. do 9,836 zł i dotarł do górnego ograniczenia średnioterminowego trendu bocznego, z którego wybił się górą w ubiegły poniedziałek.

Spółka po wtorkowej sesji opublikowała raport finansowy za I kw. br. Zgodnie z ww. raportem zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł 1.022 mln zł wobec 808 mln zł zysku rok. Spółka szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto j.d. właśnie na około 1.022 mln zł.

O 3,92 proc. spadły natomiast akcje Dino Polska, a o 2,71 proc. zniżkował kurs JSW. Obydwie spółki były w gronie liderów zniżek środowej sesji w tym segmencie rynku.

Trzecią sesję z rzędu zniżkował CD Projekt, który stracił 2,7 proc. do 108 zł za akcję, a jego kurs zamknął się na 52-tygodniowych minimach.

Najsłabsze z największych pod względem kapitalizacji banków były akcje Santander Bank Polska (-2,16 proc. do 245 zł) oraz Pekao (-1,94 proc. do 92,2 zł). JP Morgan obniżył rekomendację dla Santander BP do "niedoważaj" z "neutralnie", a cena docelowa została określona na 240 zł. Dla Pekao rekomendacja została obniżona do "neutralnie" z "przeważaj", a cena docelowa na wyznaczona na 108 zł.

W mWIG40 najmocniej zyskało Huuuge (3,83 proc. do 19 zł), a jego kurs testował lokalny szczyt z początku maja br.

Huuuge odnotował w I kw. 2022 roku 14,4 mln USD skorygowanego wyniku EBITDA wobec 10,4 mln USD przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 11,8 mln USD, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 10,8-14 mln USD.

O ponad 3,7 proc. do 265,4 zł wzrosły akcje Kruka, a w gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku był również Bank Millennium, który dzięki mocniejszej drugiej części sesji zyskał 1,54 proc. do 4,62 zł.

Bank poinformował w czasie sesji, iż Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo grupy kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium o ustalenie odpowiedzialności banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z umowami o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego.

Wyrok nie jest prawomocny i strony mogą wnieść od niego apelację. Liczba umów kredytowych objęta tym postępowaniem wynosi ponad 3,2 tys., a w pozwie członkowie grupy nie dochodzili zapłaty konkretnych kwot.

W mWIG40 najsłabiej sesje zakończyły akcje LiveChat Software (-5,82 proc.) oraz DataWalk (-5,41 proc.). Kursy obydwu spółek zbliżają się do ostatnich minimów, odpowiednio: z marca i lutego br.

W sWIG80 liderem sesji były akcje CI Games, które wzrosły 8,86 proc. do 1,77 zł przy sporych, 2,5 mln zł obrotach.

Spółka poinformowała, iż grupa CI Games wypracowała w I kwartale 2022 r. 12,9 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła w tym okresie 6,3 mln zł, a zysk netto 4,1 mln zł.

Ponad 6 proc. wzrostu zanotowały natomiast Photon Energy (6,32 proc.) oraz ML System (6,16 proc.). Kurs Photonu próbuje wybić się górą z kilkudniowej konsolidacji, a dla ML System jest to pierwsza mocna sesja po czterech dziennych spadkach pod rząd.

Najsłabiej w mWIG40 środową sesję zakończyły akcje Ferro (-3,55 proc.,), a w gronie najmocniej tracących spółek z tego segmentu rynku były także Bogdanka (-2,51 proc.) oraz AB (-2,49 proc.). Kurs Bogdanki od początku marca br. znajduje się w zawężającym się trendzie bocznym, a środowe zamknięcie wypadło w okolicach połowy wysokości tej konsolidacji.