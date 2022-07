Reklama

"To były dla nas dobre miesiące, nie widać żadnych złych oznak na obecny rok obrotowy" - powiedział Krempeć podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił, poziom zamówień jest zadowalający. W roku obrotowym 2021/2022 przekroczył on poziom 530 mln zł, a tylko w kwietniu i maju tego roku, czyli w dwóch pierwszych miesiącach nowego roku obrotowego, wyniósł prawie 100 mln zł.

"Podwyżki cen surowców w nas uderzyły, ale w sposób kontrolowany" - dodał prezes.

W roku obrotowym 2021/2022 przychody grupy wzrosły o 28,4% do 496,03 mln zł, zysk EBITDA o 12,4% do 58,38 mln zł, a zysk netto o 10% do 32,48 mln zł.

Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)