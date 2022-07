Reklama

"Niedawno, niedaleko miejscowości Siria, Photon Energy rozpoczęła budowę swojej pierwszej rumuńskiej elektrowni o mocy 5,7 MWp i po ukończeniu obu instalacji liczba elektrowni własnych Photon Energy zwiększy się do 90, a ich moc zainstalowana do 102,3 MWp. Energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownie o mocy ponad 90 MWp sprzedawana będzie po cenach rynkowych. Do końca 2022 r. spółka planuje zwiększyć moce wytwórcze w Rumunii do 32 MWp, co przełoży się na zwiększenie portfela własnych elektrowni PV do ponad 120 MWp" - czytamy w komunikacie.

Druga rumuńska elektrownia fotowoltaiczna będzie miała moc wytwórczą 4,7 MWp. Wysokowydajne moduły typu bi-facial zamontowane na jednoosiowych trackerach będą dostarczać około 6,8 GWh energii odnawialnej rocznie do sieci Distribuie Energie Electrică Romania. Wyprodukowana energia elektryczna będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli bez dotacji ze strony rządu i bez umowy na dostarczanie energii z odbiorcą końcowym. Nowa elektrownia ma rozpocząć działalność w IV kw. 2022 roku, wskazano również.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani rozpoczęciem kolejnego projektu w Rumunii, będącej jednym z naszych kluczowych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. To kolejny krok w realizacji naszej strategii wzrostu ogłoszonej w wytycznych finansowych na rok 2022. Elektrownia w Aiud to kolejny ważny krok w naszych wysiłkach, aby jako IPP (niezależny producent energii) do końca 2022 r. uruchomić w Rumunii instalacje PV o łącznej mocy około 32 MWp i zwiększyć portfel własnych elektrowni do ponad 120 MWp" - powiedział dyrektor generalny Photon Energy Group Georg Hotar, cytowany w materiale.

Elektrownia, położona w pobliżu Aiud w rumuńskim okręgu Alba, będzie zlokalizowana na 6,6 ha nieużytków i będzie na niej zainstalowane około 8 700 paneli słonecznych. Po jej uruchomieniu spółka będzie posiadać i obsługiwać 90 własnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy wytwórczej 102,3 MWp, z czego energia wytworzona przez instalacje o mocy 90 MWp będzie sprzedawana bezpośrednio na rynku energii.

Elektrownia będzie własnością Holloway Solar S.R.L., spółki celowej należącej w całości do Photon Energy Group, która odpowiadać będzie także za obsługę projektu.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)