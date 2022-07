Reklama

Reklama

"Najważniejsze osiągnięcia w III kwartale:

- przychody grupy w III kwartale wyniosły 1 210 mln euro, osiągając narastająco od początku roku 3 582 mln euro, co oznacza wzrost od początku roku o 17,4% przy założeniu stałego kursu walutowego

- silny wzrost przychodów grupy w III kwartale o 17,1% r/r przy założeniu stałego kursu walutowego, napędzany wynikami sieci PEPCO, która odnotowała wzrost o +28,5% r/r. Szczególnie dobre wyniki osiągnięte zostały przez PEPCO na Węgrzech, w Czechach i Serbii

- dynamika wzrostu przychodów grupy w III kwartale w warunkach porównywalnych (LFL) na poziomie 4,9%: PEPCO: +7,3% LFL, Grupa Poundland: +2% LFL" - czytamy w komunikacie.

Grupa podkreśliła, że wszystkie marki grupy kontynuowały program otwarć nowych sklepów - w tym roku przybyło dotąd 350 nowych sklepów (nie licząc zamknięcia 59 sklepów Fultons).

"Grupa kontynuowała program przyspieszonej ekspansji sklepów, stanowiący największy czynnik tworzenia wartości w grupie, i pozostaje na dobrej drodze do zrealizowania zaktualizowanego celu, jakim jest otwarcie 450 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2022: Pepco Group: 115 nowych sklepów otwartych w trakcie III kwartału (nie licząc zamknięcia 16 sklepów Fultons); PEPCO: 109 nowo otwartych sklepów netto, w tym 40 sklepów na rynkach Europy Zachodniej, tj. w Austrii, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech" - wymieniono.

W III kwartale zakończono modernizację 82 sklepów - łącznie przeprowadzono 668 modernizacji od początku roku - dzięki którym zyskały one nowy rozkład i otoczenie, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży LFL i poprawy postrzegania sklepów przez klientów. W marcu 2022 r. rozpoczęto pilotaż w Hiszpanii, oferując w wybranych sklepach pełną gamę odzieży marki Pepco, towarów ogólnego przeznaczenia i szybko zbywalnych. Pilotaż przebiegł wyjątkowo pomyślnie, a pierwsze reakcje klientów, biorąc pod uwagę znaczny wzrost ich zadowolenia, były bardzo zachęcające. W związku z powyższym zadecydowano, że ten nowy format jest najlepszym rozwiązaniem dla klientów grupy na rynku hiszpańskim. Istniejące sklepy Dealz w Hiszpanii zostaną zatem przekształcone w sklepy Pepco, a tam, gdzie pozwoli na to dostępna przestrzeń, oferta zostanie uzupełniona o towary FMCG, podano także.

W porównaniu z okresem przed pandemią COVID-19, tj. z III kwartałem roku obrotowego 2019, średnia sprzedaż w sklepach PEPCO w ciągu kwartału wzrosła o +9,2% w ujęciu LFL. W Grupie Poundland średnia sprzedaż za III kwartał roku obrotowego 2022 wzrosła o +5,6% w ujęciu LFL w porównaniu z okresem sprzed pandemii, czyli III kwartałem roku obrotowego 2019.

"W obliczu utrzymującej się na całym rynku presji inflacyjnej grupa inwestuje w swoją ofertę cenową i utrzymanie wiodącej na rynku zróżnicowanej oferty dyskontowej. Ciągła koncentracja grupy na obniżaniu kosztów działalności pozwala jej utrzymać pozycję lidera cenowego. Ponadto, w tym kontekście budujący jest fakt, że rynek dyskontowy w całej Europie jest obecnie znacznie większy niż w latach 2007-08, w czasie poprzedniego kryzysu finansowego, co oznacza, że znacznie więcej klientów zna ten format sklepów i częściej robi w nich zakupy" - skomentowała spółka.

Chociaż warunki handlowe są nadal trudne, grupa jest przekonana, że stały rozwój jest możliwy. O ile nie dojdzie do znaczącego pogorszenia otoczenia makroekonomicznego, grupa pozostaje na dobrej drodze do tego, by zaliczyć kolejny dobry rok, zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, podkreślono.

"Grupa ma za sobą kolejny kwartał rozwoju i solidnych wyników handlowych, możliwych dzięki dalszej realizacji naszej udanej, sprawdzonej strategii. Cieszy nas realizacja naszych planów ekspansji w Hiszpanii, stanowiących pierwszy krok na drodze do udostępnienia najlepszej oferty Grupy większej liczbie klientów niż dotychczas. Możemy w ten sposób wykorzystać przewagi naszej szerokiej oferty całej Grupy Pepco, dzięki czemu jesteśmy jeszcze bardziej efektywni i skuteczni. [...] Pozostajemy pewni siły naszej propozycji dla klientów, pozycjonowania na rynku i naszej zdolności do długofalowego tworzenia wartości" - podsumował CEO Trevor Masters, cytowany w komunikacie.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

(ISBnews)