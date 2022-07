Reklama

"Honey Payment jest podmiotem, do którego po zmianie nazwy, a przed połączeniem ze spółką wskazaną, zostanie wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa podmiotu trzeciego (dalej: ZCP), zawierająca m.in. aplikację finansową typu marketplace, w wyniku czego docelowo będzie prowadzić działalność o charakterze małej instytucji płatniczej w obszarach związanych z tworzeniem i wprowadzaniem technologii finansowych, a także będzie rozwijał portfel produktów (będących składnikami ZCP) takich jak:

- LoanByLink - usługa polegająca na możliwości zakupu towaru lub usługi u partnerów i rozłożenia płatności na wygodne raty (ponad 1 700 partnerów),

- Mambon - produkt umożliwiający zakup bonów podarunkowych, voucherów prezentowych z różnych kategorii (ponad 700 partnerów),

- aplikacja mobilna dotBee - umożliwiająca zarówno zarządzanie jak i dysponowanie pieniędzmi, korzystając z wygodnych i korzystnych rozwiązań, dająca również możliwość zdalnego założenia konta do otrzymywania przelewów i dokonywania wpłat na dowolny rachunek. Użytkownicy aplikacji mogą korzystać z funkcji takich jak: transport publiczny, parking, cashback, ubezpieczenie, nadawania paczek, rozrywka czy Mambon bez konieczności weryfikacji tożsamości (ponad 360 tys. użytkowników),

- aplikacja Shaketips - rozwiązanie dające możliwość wręczania bezgotówkowych napiwków za pomocą kodu QR (ok. 500 partnerów)" - czytamy w komunikacie.

JRH oraz spółka wskazana mają prawo do przeprowadzenia badania due diligence (DD) Honey Payment przed podpisaniem umowy inwestycyjnej.

Term-sheet nie stanowi umowy zobowiązującej, umowy przedwstępnej, oferty ani innego wiążącego zobowiązania o podobnym charakterze, co znaczy, że strony działając w dobrej wierze, zobowiązują się do prowadzenia rozmów i negocjacji zmierzających do przekazania prawdziwych, rzetelnych oraz dokładnych informacji o Honey Payment, współpracy w razie przeprowadzenia badania DD, zawarcia właściwej umowy inwestycyjnej i realizacji jej postanowień. Podpisanie term-sheet nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy inwestycyjnej ani nie determinuje brzmienia jej postanowień. Term-sheet nie będzie również stanowił załącznika do umowy inwestycyjnej, zastrzeżono.

Umowa inwestycyjna będzie jedynym i wiążącym strony dokumentem w zakresie inwestycji, a jej zawarcie powinno nastąpić do dnia 30 sierpnia 2022 r.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Spółka rozpoczęła proces przenoszenia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

(ISBnews)