Reklama

Reklama

"Wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu 'private label', (GMV Sklepy) wyniosła w II kwartale roku 2022 1,8 mld zł, wobec 1,3 mld zł w drugim kwartale roku 2021 (wzrost o 37%). Natomiast łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (marketplace, API, porównywarki cenowe itp.), z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu 'private label', (GMV Omnichannel) wyniosła w II kwartale roku 2022 2 mld zł, wobec 1,4 mld zł w drugim kwartale roku 2021 (wzrost o 35%)" - czytamy w komunikacie.

W całym I półroczu br. wynik EBITDA wzrósł o 26% r/r do 15,9 mln zł, skorygowany wynik EBITDA - o 16% r/r do 16,8 mln zł przy wzroście przychodów o 65% r/r do 55,1 mln zł.

"Wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu 'private label', (GMV Sklepy) wyniosła w pierwszym półroczu roku 2022 3,5 mld zł, wobec 2,5 mld zł w I półroczu roku 2021 (wzrost o 38%). Natomiast łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (marketplace, API, porównywarki cenowe itp.), z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu 'private label', (GMV Omnichannel) wyniosła w I półroczu roku 2022 3,8 mld zł, wobec 2,8 mld zł w pierwszym półroczu roku 2021 (wzrost o 37%)" - czytamy dalej.

Publikacja raportu za I półrocze roku 2022 planowana jest na dzień 22 września 2022 r.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)