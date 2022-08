Reklama

"Aktualnie finalizujemy prace nad dokumentem. Liczymy, że uda nam się go złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego w ciągu najbliższych kilku tygodni" - powiedziała Tynor, cytowana w komunikacie.

W I półroczu br. spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży o wartości prawie 4,2 mln zł wobec prawie 0,5 mln zł rok wcześniej. Zysk netto w tym okresie wyniósł 0,66 mln zł, a EBITDA liczyła 0,46 mln zł.

"Z wielką satysfakcją informuję, że pierwsze półrocze tego roku zamykamy rekordowymi wynikami. Znaczący wpływ na to miała sprzedaż naszego flagowego projektu - 'Gas Station Simulator'. Cieszę się, że zgodnie z założeniami, we wrześniu 2021 r., udało nam się stworzyć produkt o długim cyklu życia, który nie tylko szybko na siebie zarobił, ale i pozwolił nam osiągać stabilną kondycję finansową. Liczę na to, że konsekwentny rozwój uniwersum 'GSS' umożliwi utrzymać odpowiednią monetyzację gry i tym samym pozwoli nam dalej rosnąć" - skomentowała prezes.

Obecnie zespół przygotowuje się do premier 2 nowych tytułów: "Food Truck Simulator", której debiut odbędzie się 14 września (10 sierpnia ruszyły playtesty gry) oraz "Winter Survival" - premiera gry we wczesnym dostępie zaplanowana jest na 27 października.

Drago entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2021 r.

