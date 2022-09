Reklama

"Zakontraktowaliśmy już zasadniczą większość maszyn i sprzętu do linii produkcyjnej Active Glass (kwantowa, przeciwpożarowa szyba zespolona). Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem, w przyszłym roku ruszymy z produkcją. Dynamizujemy inwestycje, by w 2024 rok wejść z pełnymi mocami wytwórczymi rozwiązań 'nowej ery kwantowej'. Liczymy, że te produkty będą lokomotywą napędzającą naszą firmę" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Przedmiotem projektu Active Glass jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej generującej energię elektryczną o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży automotive. Dzięki możliwości personalizacji kształtu proponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie we wszystkich rodzajach przeszkleń i systemach mocowania. Docelowo szyby będą mieć również funkcję przeciwpożarową - pozytywnie przeszły już badania odporności ogniowej. Zespolenia spełniły wszystkie wymagania dla klasy EI30, czyli wykazały zdolność do powstrzymania ognia przed przedostaniem się przez przegrodę w czasie min. 30 minut, wskazano także.

Łączna wartość tego projektu wynosi 147,4 mln zł, z czego 88,5 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2021 r. miała 189 mln zł skonsolidowanych przychodów.

