Zysk operacyjny wyniósł 13,12 mln zł wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,52 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 146,13 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 3,86 mln zł zysku netto w porównaniu z 8,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 375,71 mln zł w porównaniu z 269,6 mln zł rok wcześniej.

"Mimo wymagającego otoczenia rynkowego solidnie prezentuje się również rentowność Answear.com, skorygowana EBITDA wyniosła prawie 24 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 16% r/r" - czytamy w komunikacie

Sprzedaż online w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła 363,7 mln zł i wzrosła o 30,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Marża na sprzedaży, która w pierwszym kwartale br. spadła do 39,4%, w drugim kwartale wzrosła o 3.4 p.p. i wyniosła 42,8%.

Answear.com rośnie na rynkach zagranicznych. W I półroczu 2022 r. sprzedaż na rynkach UE poza Polską wzrosła o ponad 56% r/r. W tym okresie Spółka uruchomiła sprzedaż w nowym kraju – Słowenii. Poprawiła się również sytuacja na rynku ukraińskim. Przychody na tym rynku spadły zaledwie o 4,4% r/r mimo braku prowadzonej sprzedaży przez okres ponad 2 miesięcy w I półroczu br., podała spółka

"Sytuacja na rynku ukraińskim wraca do normalności. Poziom sprzedaży w I półroczu br. jest bliski tego sprzed roku, gdzie o wojnie jeszcze nikt nie słyszał. Warto wspomnieć, iż regularną sprzedaż uruchomiliśmy dopiero w maju br. Pozwala nam to optymistycznie patrzeć w przyszłość i liczyć na odbudowanie tego rynku" – powiedział prezes spółki Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie

Spółka podkreśla, że zwiększyła możliwości rozwoju poprzez finansowanie bankowe. mBank przedłużył oraz powiększył linię na finansowanie bieżącej działalności z 44 mln zł do 80 mln zł. Dodatkowo Answear.com zwiększył limit kredytowy w PKO BP z 33 mln zł do 53 mln zł oraz zawarł umowy na faktoring odwrotny z PKO BP Faktoring na 15 mln zł oraz – w ostatnich dniach – z Santander Factoring do kwoty 10 mln zł.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Aktualnie Answear.com działa na 10 rynkach. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

