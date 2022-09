Reklama

Reklama

"Obniżenie ratingu VR banku odzwierciedla naszą opinię, że środowisko operacyjne przedstawia zwiększone ryzyko dla jednostkowego profilu kredytowego banku. Fitch obniżył ocenę środowiska operacyjnego dla polskich banków do bbb z bbb+ odzwierciedlając zwiększoną gotowość polskich władz do interwencji w sektorze bankowym i nakładania dużych dodatkowych kosztów na banki, podczas gdy perspektywy makroekonomiczne również uległy pogorszeniu" - czytamy w komunikacie.

Fitch podkreśla ,że wzrosły ryzyka dla jakości aktywów i kapitalizacji banku, chociaż większość metryk finansowych pozostaje obecnie solidna, a rentowność uległa wzmocnieniu. Agencja uważa jednak, że model biznesowy banku jest bardziej odporny niż w przypadku innych ocenianych polskich banków, ale nie można go odizolować od ryzyka związanego z otoczeniem operacyjnym.

"VR Handlowego jest najwyższy wśród polskich banków. Ocena ta równoważy silne bufory kapitałowe i płynnościowe, konserwatywną kontrolę ryzyka i model biznesowy o niskim ryzyku z umiarkowaną franczyzą banku i działalnością na z natury bardziej ryzykownym i zmiennym rynku wschodzącym. Bierzemy również pod uwagę niskie straty kredytowe banku w całym cyklu oraz strategiczne skupienie się na udzielaniu kredytów dla wysokiej jakości kredytobiorców korporacyjnych i detalicznych" - czytamy również.

Fitch ocenia, że RWN dla VR odzwierciedla ograniczoną przejrzystość co do zakresu i ram czasowych wyjścia z biznesu detalicznego oraz niepewność co do jego wpływu na profil ryzyka i finansowania banku. Spodziewa się też, że rozwiązanie problemu RWN może potrwać dłużej niż sześć miesięcy, poza normalnym horyzontem obserwacji ratingu.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 61,85 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)