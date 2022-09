Reklama

Reklama

Projekt porozumienia o rozwiązaniu przedstawiony przez wydawcę nie zawiera postanowień wskazujących na zamiar skorzystania przez wydawcę z opcji wykupu praw własności intelektualnej do produktów wyprodukowanych na podstawie umowy. People Can Fly zachowuje więc prawa własności intelektualnej do "Projektu Dagger" jako wyłączny właściciel i w zaistniałej sytuacji planuje rozwijać projekt na własną rękę, wskazano.

"Zakładam, że rozstaniemy się na partnerskich zasadach i nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy w przyszłości, przy innym projekcie, wrócić do współpracy z Take-Two Interactive. Bardzo wierzymy w 'Projekt Dagger' i chcemy kontynuować prace nad nim w ramach naszych działań self-publishing. Gra nadal znajduje się w pre-produkcji - nasz zespół skupia się obecnie na dopracowaniu systemów walki i rozgrywki oraz migracji z UE4 na UE5. Mam świadomość, że zawarcie porozumienia będzie wiązać się z dodatkowymi inwestycjami, natomiast model self-publishing jest zgodny z naszą strategią rozwoju. Oczywiście, nie wykluczamy współpracy z nowym wydawcą, jeżeli byłoby to dla nas atrakcyjne biznesowo" - powiedział CEO People Can Fly Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

"Projekt Dagger" to jeden z siedmiu projektów realizowanych obecnie przez People Can Fly. Trwają prace nad "Gemini" - nowym projektem dla Square Enix; "Bifrost" oraz "Victoria" - grami przeznaczonymi do wydania w modelu self-publishing; projektem w fazie koncepcyjnej - "Red", jak również dwoma projektami opartymi o technologię VR - "Green Hell VR" oraz nowym projektem będącym adaptacją VR jednego z IP z portfolio grupy, wymieniono w informacji.

"People Can Fly podtrzymuje niedawno zaktualizowaną strategię, zakładającą coroczną premierę gry wyprodukowanej przez grupę w modelu pracy z wydawcą lub w modelu self-publishing począwszy od roku 2024" - podsumowano w komunikacie.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

(ISBnews)