Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 20,98 mln zł wobec 18,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,92 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 91,86 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2022 roku w ramach segmentu stolarki otworowej rozpoznano przychody w kwocie 13,4 mln zł oraz koszt wytworzenia w kwocie 9,9 mln zł. Uzyskane przychody były wyższe niż w roku poprzednim. Należy podkreślić iż systematycznie wzrasta liczba zapytań ofertowych i projektów zawieranych oraz znajdujących się obecnie w fazie negocjacji. Wskazać należy, że w porównaniu do I półrocza 2021 roku wzrosła sprzedaż do kluczowego dla Grupy partnera w Stanach Zjednoczonych. Jest to spowodowane przede wszystkim rozszerzeniem dotychczasowej współpracy o drzwi wewnętrzne i okna typu HS" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"W ramach segmentu usług budowlanych przychody zrealizowane przez grupę wyniosły 93,1 mln zł, a koszty ich wytworzenia 65 mln zł. Najistotniejsza część przychodów w ramach tego segmentu została wygenerowana w bieżącym okresie w ramach projektu pod nazwą 'Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS' Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R. Grupa wykonuje część prac związanych z kontraktem. Przychody zrealizowane przez grupę w I półroczu 2022 roku wyniosły około 70 mln zł, a przychody zafakturowane 75 mln zł" - czytamy dalej.

Realizowany kontrakt pozwala spółce na osiąganie w kolejnych okresach istotnych przychodów w ramach segmentu usług budowlanych. Zarząd zakłada uczestnictwo w kolejnych postępowaniach przetargowych, zwiększając tym samym portfel zamówień grupy w segmencie budowlanym, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1,58 mln zł wobec 0,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Compremum (dawniej Pozbud) prowadzi działalność operacyjną w czterech segmentach: budownictwo teletechniczne, stolarka otworowa, odnawialne źródła energii (OZE), przemysł kolejowy. Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)