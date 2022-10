Reklama

"W ramach transakcji WPM:

1) zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów, w której zobowiązała się do nabycia 51 udziałów Selsey stanowiących 12,8% w kapitale zakładowym Selsey w zamian za zapłatę ceny w wysokości 6 mln zł;

2) zobowiązała się do zawarcia umowy objęcia 229 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Selsey (na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Selsey, jaka ma zostać podjęta w wykonaniu zobowiązań zawartych w umowie) za wkład pieniężny w kwocie 14,9 mln zł oraz wkład niepieniężny w postaci aportu należących do WPM 100% udziałów w spółce Homebook sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości 12 mln zł;

3) zobowiązała się do zawarcia umowę wspólników pomiędzy WPM, panem Mirosławem Mikołajczakiem oraz Selsey regulującą porządek korporacyjny oraz wzajemne relacje, obowiązki i uprawnienia udziałowców Selsey" - czytamy w komunikacie.

Warunki zawieszające transakcje to uzyskanie listów zwalniających od konsorcjum banków finansujących WP dotyczących bezwarunkowego i nieodwołalnego zwolnienia wszelkich zabezpieczeń umowy kredytów ustanowionych przez lub w odniesieniu do Homebook oraz zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację poprzez utworzenie wspólnego przedsiębiorcy lub współkontrolę nad Selsey przez WPM i MM.

Transakcja została sfinansowana w części gotówkowej ze środków własnych WPM, podano także.

Selsey to jeden z największych sklepów e-commerce w swojej kategorii w Polsce. Oferuje meble, wyposażenie wnętrz, dekoracje i akcesoria ogrodowe. Spółka od prawie 10 lat działa w Polsce, swoje produkty sprzedaje również w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. W roku finansowym 2021/2022 zakończonym w czerwcu 2022 r. spółka miała około 118 mln zł przychodów i negatywny wynik EBITDA, wskazano w komunikacie.

"W wyniku realizacji transakcji wyniki finansowe Homebook nie będą ujmowane w sprawozdaniach finansowych emitenta zgodnie z dotychczas stosowaną pełną metodą konsolidacji. Jednak w związku z tym, iż w okresie 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. przychody spółki Homebook stanowiły ok. 1,4% skonsolidowanych przychów emitenta, transakcja nie będzie miała materialnego wpływu na wyniki finansowe WPH" - napisano także.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

