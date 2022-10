Reklama

"Jesteśmy niezwykle zadowoleni z przychodów wypracowanych we wrześniu 2022 r. Nasza strategia koncentracji na rynkach wschodnich, w tym na szybko rozwijających się centralnych rynkach euroazjatyckich, takich jak Kazachstan, Uzbekistan oraz krajach Kaukazu, takich jak Azerbejdżan, Armenia i Gruzja, przynoszą wymierne efekty. Dzięki świetnej sprzedaży w tych krajach oraz bardzo dobrym wynikom sprzedażowym na rynkach Bliskiego Wschodu zanotowaliśmy tak dynamiczny wzrost przychodów we wrześniu. Dodatkowo wciąż rozbudowujemy portfolio produktowe i wchodzimy w nowe segmenty rynkowe. Obecnie intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem na wszystkie te rynki nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się podzielić szczegółami. Bardzo wysokie przychody wypracowała też we wrześniu Ukraina, co sprawia, że czujemy się niezwykle dumni z naszych kolegów z tego kraju" - powiedział wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

"We wrześniu na naszych rynkach zadebiutował z wielkim sukcesem iPhone 14, dlatego też najlepiej sprzedającą się kategorią produktów w tym miesiącu były smartfony. Popularne były też produkty sieciowe, akcesoria, laptopy i tablety, czyli wszystko, co sprzyja cyfrowej i mobilnej komunikacji. Taki trend zauważamy już od dawna i naszym zdaniem będzie się on utrzymywał" - dodał Tziamalis.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,08 mld USD w 2021 r.

