"Cały czas mamy dużą capacity do tego, żeby obsłużyć jeszcze więcej przesyłek i te wolumeny nam rosną. W ostatnim kwartale, końcówce roku, która jest naszym szczytem i najlepszym sezonem, mamy wolumeny dużo wyższe niż ta średnia miesięczna, która wynosi 2,1 mln. To są wolumeny o kilkaset tysięcy większe. Szczyt zaczyna się w połowie listopada i jesteśmy pewni, że w tym roku również pobijemy nasze dzienne rekordy i miesięczne rekordy i rekordy kwartalne [...] IV kwartał był zawsze rekordowy, więc jak popatrzymy na słupki, to zakładamy, że pewnie przekroczymy 7-8 mln tego wolumenu [w IV kw. 2022 r.]" - powiedział Piosik podczas GPW Innovation Day.

"Naszą sprzedaż staramy się rok do roku rozwijać i budować, głównie przez wzrost ilości punktów i wzrost wolumenu z dokładaniem kolejnych firm kurierskich. Firmy kurierskie z reguły potrzebują trochę czasu do tego, żeby dobrze wykorzystać tę sieć punktów, którą oferujemy. Widzimy już tego owoce głównie z DPD, pracujemy jeszcze z GLS-em i Orlenem, żeby te owoce były jeszcze większe. Tu mamy duże pole wzrostu. Jesteśmy przekonani, że są duże potencjały, żeby wolumeny z tymi firmami zwiększyć. I pewnie pierwsze efekty tego też zobaczymy w IV kwartale" - dodał.

W ub. tygodniu spółka podała, że odnotowała szacunkowo ok. 15,15 mln zł przychodów ze sprzedaży w III kw. 2022 roku, co stanowi wzrost o 25% w stosunku do III kw. 2021 r. oraz wzrost o 1,5% w stosunku do II kw. 2022 r. W II kw. br. przychody wyniosły 14,9 mln zł, a w pierwszym - 12,2 mln zł. W całym 2021 r. przychody spółki ze sprzedaży sięgnęły 49,36 mln zł wobec 38,5 mln zł rok wcześniej.

"Porównując ub.r., gdzie mieliśmy niecałe 50 mln zł sprzedaży, w tym spokojnie pewnie pobijemy ten wynik o kilka lub kilkanaście milionów. Jeżeli [chodzi] o zyski, teraz mamy duże inwestycje związane z projektem dla Poczty Polskiej. Dzisiaj inwestujemy, natomiast efekty tego powinniśmy zobaczyć pewnie dopiero w przyszłym roku. W tym roku, w IV kwartale pewnie będą one jeszcze małe, natomiast w przyszłym roku te wyniki będą odbite i odzyskamy te nasze inwestycje" - powiedział prezes.

"Inwestujemy mocno w zespół, przekroczyliśmy 100 osób, od maja mamy plus 40 osób i to w dużej mierze pewnie te plony zbierzemy w przyszłym roku. W czerwcu będziemy po tych głównych 'zbiorach'" - zakończył.

Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskie. Dostarcza firmom kurierskim dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych. Od 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)