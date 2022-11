Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 4,98 mln zł wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 7,69 mln zł wobec 5,66 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA - odpowiednio: 9,21 mln zł wobec 7,31 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,4 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 20 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 11,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 86,48 mln zł w porównaniu z 53,36 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy po 9 miesiącach 2022 roku wyniosły 86 479 tys. zł i wzrosły o 62 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co podkreśla kontynuację dynamicznego rozwoju grupy. Przychody segmentu Abonamenty wzrosły, w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, o 38% przy 72-proc. wzroście przychodów segmentu Rozwiązania. Przychody z segmentu Abonamenty stanowiły 26%, a z segmentu Rozwiązań 74% przychodów grupy ogółem" - czytamy w raporcie.

Istotny wpływ na wyniki grupy w III kwartale 2022 roku miała silna deprecjacja złotego, w efekcie której nastąpiło m.in. przeszacowania wartości walutowych zobowiązań leasingowych związanych z umową najmu siedziby spółki dominującej w Krakowie. Spowodowała to obciążenie wyniku niezrealizowanymi różnicami kursowymi w kwocie 518 tys. zł w porównaniu do II kwartału 2022. Sytuacja na rynku walutowym ustabilizowała się i na dzień 30 października 2022 wycena wyżej wymienionego zobowiązania spowoduje powstanie dodatnich różnic kursowych w kwocie 437 tys. zł pokrywając znaczącą część wykazanych po 9 miesiącach 2022 roku ujemnych różnic kursowych, wyjaśniono również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 13,54 mln zł wobec 19,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.

