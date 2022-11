Reklama

Strata operacyjna wyniosła 4,39 mln zł wobec 3,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,68 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 5,87 mln zł rok wcześniej.

"Dynamika wzrostu przychodów w trzecim kwartale była podobna do tej, którą raportowaliśmy w pierwszym półroczu 2022 roku. Wtedy nazwaliśmy ją rozczarowującą i byliśmy głęboko przekonani, że uda nam się wrócić na pożądaną trajektorię wzrostu i zrealizować założenia na ten rok. Niestety, w momencie gdy widzieliśmy pierwsze oznaki poprawy naszych wewnętrznych wyników, zaczęliśmy zauważać problemy na szerszym rynku, przynajmniej w niektórych jego segmentach. Na razie wpłynęło to tylko na kilka transakcji, nad którymi pracowaliśmy, np. poprzez znaczne zmniejszenie skali projektu lub przesunięcie terminu rozpoczęcia w innym przypadku" - napisał prezes Paweł Wieczyński w liście przewodnim zarządu do akcjonariuszy.

"Wierzymy, że jest to krótkotrwałe spowolnienie, które dotknie tylko niektórych klientów komercyjnych oraz organy administracji lokalnej, ponieważ widzimy zarówno zwiększoną liczbę transakcji w naszej przestrzeni rynkowej (szczególnie na poziomie federalnym), jak i bardzo interesujące nowe kierunki i projekty, które zostaną rozpoczęte w przyszłym roku. Obserwujemy rynek bardzo uważnie, aby móc szybko zareagować, jeśli spowolnienie stanie się długoterminowym trendem" - dodał.

Wskazał, że DataWalk dużo inwestuje w zwiększenie możliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o inżynierię systemową, która stała się naszym głównym wąskim gardłem w tym roku.

"Już teraz widać dużą poprawę w procesach posprzedażowych (wdrożenia DataWalk). Również nasze nowe podejście do procesów przedsprzedażowych przynosi obiecujące zmiany, ale nadal jest to obszar, w którym potrzebujemy dalszych nakładów na zatrudnienie i szkolenia. To daje nam powody do większego optymizmu na przyszły rok - nasza wydajność nie powinna już być naszym największym ograniczeniem" - napisał prezes.

"W tej chwili skupiamy się na zamknięciu kwartału z wynikami jak najbardziej zbliżonymi do oczekiwań. Nadal spodziewamy się podpisania kilku znaczących kontraktów przed końcem roku. Ciężko pracujemy nad poprawą naszych możliwości go-to-market, z głównym naciskiem na segmenty rynku komercyjnego i federalnego. Nawet jeśli sytuacja makroekonomiczna pozostanie niepewna lub wręcz się pogorszy, wyjdziemy z tego okresu z silniejszą firmą, zdolną do przyspieszenia wzrostu, gdy tylko sytuacja rynkowa na to pozwoli" - podsumował Wieczyński.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 97,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,25 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25,84 mln zł w porównaniu z 19,96 mln zł rok wcześniej.

Strata EBITDA w I-III kw. 2022 r. wyniosła 115,98 mln zł wobec 3,5 mln zł straty rok wcześniej, zaś skorygowana strata EBITDA - odpowiednio: 12,67 mln zł wobec 3,5 mln zł straty rok wcześniej.

"Zespół amerykański sukcesywnie buduje pozycję DataWalk i choć działania nadal znajdują się na wczesnym etapie zdobywania rynku, obserwujemy kolejny okres, w którym sprzedaż przynosi istotne przychody dla grupy. Mając na uwadze, że rynek amerykański jest strategicznym rynkiem dla grupy, wartym podkreślenia jest fakt, iż trzy kwartały 2022 r. były okresem, w którym przychody z regionu Americas odpowiadały za ponad połowę (56%) przychodów grupy. Pozyskanie kolejnych projektów z sektora publicznego sprawiło, iż w trzech kwartałach 2022 r. sektor ten odpowiadał za 66% przychodów spółki zależnej, podczas gdy w okresie porównywalnym było to 76%. W trzech kwartałach 2022 r." - czytamy w podsumowaniu wyników.

Grupa odnotowała nieznaczne zmniejszenie przychodów na pozostałych rynkach (regiony EMEA i APAC), w przypadku których ich wartość wyniosła 11 248 tys. zł, co wobec 12 077 tys. zł przychodów wypracowanych w porównywalnym okresie 2021 roku stanowi spadek o 7%, wskazano także.

"W analizowanym okresie największy udział w przychodach uzyskanych z ww. rynków (66%) przypadał projektom realizowanym w Polsce, które wyniosły 7 444 tys. zł i były o 25% mniejsze niż w trzech kwartałach 2021 r. Wartym podkreślenia jest fakt, iż pomimo mniejszego udziału w przychodach projektów spoza Polski (34%), grupa odnotowała w trzech kwartałach 2022 r. wzrost sprzedaży w pozostałych krajach z regionów EMEA i APAC o 75% względem okresu porównywalnego. Ma to o tyle istotne znaczenie dla grupy, ponieważ budowa i umacnianie pozycji grupy na rynku międzynarodowym jest jednym z kluczowych elementów strategii grupy opartej na dynamicznym wzroście i dywersyfikacji źródeł przychodów, również w ujęciu geograficznym" - czytamy dalej.

Największy udział w przychodach z regionu EMEA i APAC w trzech kwartałach 2022 roku przypadł dla sektora rządowego, który odpowiadał za 71% ich wartości, podczas gdy w porównywalnym okresie było to 93% ich wartości.

"Ponadto, według stanu na dzień bilansowy 30 września 2022 r. grupa spodziewa się rozpoznać w kolejnych kwartałach przychody w wysokości 4 673 tys. zł, które wynikają z obowiązku grupy do przekazania na rzecz klientów licencji lub usług, w zamian za które grupa otrzymała wynagrodzenie lub kwota wynagrodzenia jest należna. Omawiane przychody dotyczą w szczególności sprzedaży usług asysty technicznej (tzw. 'maintenance') w kwocie 3 690 tys. zł, a także usług wdrożeniowych o wartości 872 tys. zł" - zapowiedziano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 13,71 mln zł wobec 12,82 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

