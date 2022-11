Reklama

Strata operacyjna wyniosła 0,26 mln zł wobec 6,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,16 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 21,37 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 7,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 43,61 mln zł w porównaniu z 121,26 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z segmentu najmu powierzchni komercyjnych w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. wyniosły 3 419 tys. zł (w okresie pierwszych trzech miesięcy 2021 r. 4 681 tys. zł). W okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 r. grupa kapitałowa osiągnęła z segmentu energii odnawialnej przychody w wysokości 5 319 tys. zł (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. 4 317 tys. zł). W wyniku powyższego grupa kapitałowa wypracowała w okresie sprawozdawczym 43 612 tys. zł przychodów względem 121 255 tys. zł w okresie porównawczym. Przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu własnego sprzedaży z 72 998 tys. zł (za III kwartały 2021 r.) do 29 374 tys. zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w wysokości 14 238 tys. zł (48 257 tys. zł za III kwartały 2021 r.). grupa kapitałowa zakończyła okres pierwszych trzech kwartałów 2022 r. zyskiem netto na poziomie 7 977 tys. zł (względem zysku netto na poziomie 33 952 tys. zł po III kwartałach 2021 r.)" - czytamy w raporcie.

Zarząd spółki zamierza nadal podejmować działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej grupy, w tym między innymi poprzez skupienie działalności w kluczowym dla grupy segmencie deweloperskim, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 21,38 mln zł wobec 10,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)